Цукерберг: аккаунты Трампа в соцсетях заморожены до конца его президентского срока

Аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram останутся заблокированы еще на две недели, то есть до передачи власти избранному главе государства Джозефу Байдену. Об этом сообщил руководитель Facebook Inc. Марк Цукерберг, которому принадлежат все перечисленные соцсети.

«Последние несколько лет мы позволяли президенту Трампу пользоваться нашими платформами в соотетствии с правилами, временами удаляя контент или помечая его посты как нарушающие политику соцсетей. Мы делали это, так как верим, что у общества есть право на широчайший доступ к политическим высказываниям, даже противоречивым.

Но сегодняшний контекст в корне иной, он включает использование нашей платформы для разжигания насильственного мятежа против демократически избранного правительства»,

— написал Цукерберг.

Он считает, что риски использования Трампом соцсетей слишком высоки, и поэтому принял решение продлить блокировку аккаунтов в Facebook и Instagram «на неопределенное время» до мирной передачи власти в стране. Аккаунт Трампа в Twitter при этом остается доступным для просмотра. Президент не создавал новых постов с момента первых блокировок в день мятежа.

Ранее 6 января модераторы Twitter и других соцсетей скрыли некоторые посты Трампа, в которых он отказывался признавать поражение на выборах и призывал своих сторонников разойтись по домам во время штурма Капитолия в Вашингтоне. Условием разблокировки аккаунтов было удаление спорного контента.

В среду десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий из-за сообщений о взрывчатке, а также применила перцовый газ и оружие против протестующих.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

Четыре человека погибли в столкновениях. Пострадали служащие полиции, более 50 человек задержаны.