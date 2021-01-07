Олег Тиньков снизил долю в TCS Group и утратил контроль над холдингом

Бизнесмен Олег Тиньков снизил собственную долю в TCS Group (контролирует «Тинькофф Банк») через конвертацию акций класса В в акции класса А, сообщается на сайте Лондонской биржи.

В раскрытии говорится, что теперь доля голосующих акций Тинькова составляет только 35%, а не 84%, как было ранее. Таким образом, предприниматель больше не контролирует группу.

Акции TCS Group выросли на 3,9% после публикации сообщения.

Сам Тиньков утверждает, что эти изменения помогут TCS Group превратиться в публичную компанию.

«Это будет хорошо для всех. Теперь каждая акция имеет одинаковый вес», — заявил он.

Бизнесмен обещает объявить о новых серьезных изменениях в холдинге в ближайшее время.

В декабре семейный траст Тинькова продал акции «Тинькофф Банк» на сумму $325 млн, чтобы потратить часть денег на помощь пациентам с лейкемией и урегулирование личных юридических проблем.

Тиньков сам уже больше года страдает раком крови, он перенес операцию по пересадке костного мозга. Из-за болезни он перестал возглавлять совет директоров Тинькофф и передал права на 40,4% группы в семейный траст. 19 декабря Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии, хотя за неделю до этого адвокаты банкира оценивали его шансы выжить в 50%.

Сейчас Тиньков проходит по делу о сокрытии информации об активах на $1 млрд, которое открыл американский Минюст. Бизнесмен внес залог размером 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе на время суда. Тинькова также обязали отмечаться в полиции и сдать все свои паспорта — СМИ рассказывали о наличии у бизнесмена российского и кипрского гражданств, а также вида на жительство в Италии. Тинькову может грозить до шести лет заключения.