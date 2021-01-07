Власти Мурманской области потратили 11,5 млн рублей на новогодние подарки детям. Но подарки взорвались

Власти Мурманской области от имени губернатора вручили детям новогодние подарочные наборы, в которые входили взрывоопасные фонарики. Жители сообщают в соцсетях, что вложенный в набор фонарик взрывается при зарядке.

Осколки новогоднего подарка. Фото из соцсетей

Губернатор пригласил на онлайн-елки 3900 школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц. Всем им вручили по глобусу, а также наборы товаров для путешествий и «кемпинговые фонарики с диско-шаром». На каждый предмет нанесен выбранный губернатором Чибисрм лозунг «На Севере — жить!».

Мурманчанка Ольга Дирингер рассказала, что подаренный властями фонарик взорвался у нее дома после того, как его поставили заряжаться от сети на ночь. Пластмассовые осколки разлетелись по всей комнате. Судя по обнаруженным в доме повреждениям, взрыв был немаломощным.

Взорвавшийся подарок. Фото из соцсетей

Ольга добавила, что в коробке не было инструкции к фонарику, и ей пришлось искать руководтство в интернете. Найти его удалось лишь на китайской торговой площадке, где игрушка продается за 489 рублей.

Вслед за Ольгой в соцсетях мурманчане начали массово публиковать фото взорвавшихся сразу или через несколько дней использования подарков.

Некоторые родители заявили, что подаренный детям фонарик не работал вовсе. Реакции от дарителей пока не последовало. Согласно данным сайта госзакупок, на подарки израсходовано 11,5 млн рублей, стоимость одного набора составила почти 3000 рублей.