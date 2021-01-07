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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах через день после штурма Капитолия. Трамп больше не может оспорить результаты голосования
Обе палаты Конгресса США официально утвердили голоса выборщиков и победу демократа Джо Байдена в гонке за пост президента, сообщает CNN.
Конгрессмены учли три голоса выборщиков Вермонта, что обеспечило необходимый порог в 270 голосов для президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Сенат и Палата представителей отвергли возражения по поводу голосов в штатах Пенсильвания и Джорджия, выборы в которых ставил под сомнение Трамп. Парламент продолжил заседание после того, как сторонники Трампа осадили Капитолий, ворвались в офисы и залы заседаний и вынудили конгрессменов покинуть здание.
«Вернемся к работе», — заявил действующий вице-президент Майк Пенс, возобновив сессию.
Согласно законам США, после сертификации голосов Конгрессом, у действующей власти не остается легальных путей оспорить результаты выборов. Администрации Байдена передадут власть 20 января.
Сразу после заседания Конгресса Трамп выпустил заявление.
«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с итогами выборов, и факты здесь говорят в мою пользу,
передача власти 20 января все равно состоится согласно принятым нормам.
Я всегда говорил, что мы продолжим борьбу за подсчет только законных голосов. И пускай величайший первый срок в истории президентства подходит к концу, наша борьба за воссоздание великой Америки только начинается», — написал он.
Днем ранее, 6 января, десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Он заявил, что не признает поражение на выборах, и потребовал от вице-президента Пенса, председательствующего на заседании Конгресса, выступить против утверждения победы Байдена.
В письме Конгрессу Пенс отказался идти против конституционных норм, после чего протестующие прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий из-за сообщений о взрывчатке, а также применила перцовый газ и оружие против протестующих.
Четыре человека погибли, сообщает полиция, среди них — 35-летняя экс-военнослужащая ВВС США Эшли Бэббит, силовики выстрелили ей в область груди после попытки штурма. Также пострадали служащие полиции, более 50 человек задержаны.
Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.
Трамп и Байден обратились к нации на фоне протестов. Действующий президент призвал сторонников разойтись по домам «с миром» и напомнил, что у них «украли выборы». После этого аккаунт Трампа в твиттере заблокировали. Байден же назвал происходящее мятежом и призвал Трампа к благоразумию.
6 января кандидаты Демократической партии на посты в Сенате США от Джорджии Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф победили соперников-республиканцев, благодаря чему у демократов теперь большинство голосов в обеих палатах Конгресса.
Решающий голос в Сенате будет принадлежать избранному вице-президенту от демократов Камалле Харрис.
Президентские выборы в США прошли в ноябре, СМИ cпрогнозировали на них победу Байдена, позже результаты подтвердили выборщики. Действующий президент Дональд Трамп до сих пор не признал поражение публично.
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