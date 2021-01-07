Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах через день после штурма Капитолия. Трамп больше не может оспорить результаты голосования

Обе палаты Конгресса США официально утвердили голоса выборщиков и победу демократа Джо Байдена в гонке за пост президента, сообщает CNN.

Конгрессмены учли три голоса выборщиков Вермонта, что обеспечило необходимый порог в 270 голосов для президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Сенат и Палата представителей отвергли возражения по поводу голосов в штатах Пенсильвания и Джорджия, выборы в которых ставил под сомнение Трамп. Парламент продолжил заседание после того, как сторонники Трампа осадили Капитолий, ворвались в офисы и залы заседаний и вынудили конгрессменов покинуть здание.

«Вернемся к работе», — заявил действующий вице-президент Майк Пенс, возобновив сессию.

Согласно законам США, после сертификации голосов Конгрессом, у действующей власти не остается легальных путей оспорить результаты выборов. Администрации Байдена передадут власть 20 января.

Сразу после заседания Конгресса Трамп выпустил заявление.

«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с итогами выборов, и факты здесь говорят в мою пользу,

передача власти 20 января все равно состоится согласно принятым нормам.

Я всегда говорил, что мы продолжим борьбу за подсчет только законных голосов. И пускай величайший первый срок в истории президентства подходит к концу, наша борьба за воссоздание великой Америки только начинается», — написал он.

Днем ранее, 6 января, десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Он заявил, что не признает поражение на выборах, и потребовал от вице-президента Пенса, председательствующего на заседании Конгресса, выступить против утверждения победы Байдена.

В письме Конгрессу Пенс отказался идти против конституционных норм, после чего протестующие прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий из-за сообщений о взрывчатке, а также применила перцовый газ и оружие против протестующих.

Четыре человека погибли, сообщает полиция, среди них — 35-летняя экс-военнослужащая ВВС США Эшли Бэббит, силовики выстрелили ей в область груди после попытки штурма. Также пострадали служащие полиции, более 50 человек задержаны.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

Трамп и Байден обратились к нации на фоне протестов. Действующий президент призвал сторонников разойтись по домам «с миром» и напомнил, что у них «украли выборы». После этого аккаунт Трампа в твиттере заблокировали. Байден же назвал происходящее мятежом и призвал Трампа к благоразумию.

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6 января кандидаты Демократической партии на посты в Сенате США от Джорджии Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф победили соперников-республиканцев, благодаря чему у демократов теперь большинство голосов в обеих палатах Конгресса.

Решающий голос в Сенате будет принадлежать избранному вице-президенту от демократов Камалле Харрис.

Президентские выборы в США прошли в ноябре, СМИ cпрогнозировали на них победу Байдена, позже результаты подтвердили выборщики. Действующий президент Дональд Трамп до сих пор не признал поражение публично.