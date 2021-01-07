В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев COVID

В России за последние сутки выявили 23 541 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 6 января, за день по всей стране выявили 24217 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 332 142. Тройку регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему составляют Москва (там за последний день выявили 4871 новых заболевших COVID-19), Санкт-Петербург (3005) и Подмосковье (1228). В Нижегородской области выявили 403 новых случаев COVID, в Воронежской области — 394.

Число жертв коронавируса за все время пандемии превысило 60 тысяч

и достигло 60457. За последние сутки скончались 506 пациентов с коронавирусом.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 87,6 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — уже более 21,3 млн, а также в Индии (более 10,3 млн) и Бразилии (более 7,8 млн). Россия находится на четвертом месте.