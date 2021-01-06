Сторонники Трампа прорвались в Конгресс США в момент утверждения голосов выборщиков. В Вашингтон направлены войска

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвали ограждения у Капитолийского холма в Вашингтоне и ворвались в зал заседаний, где Конгресс собрался для официального подсчета голосов выборщиков, сообщает CNN.

Протестующие вступили в конфронтацию с полицией, правоохранители применяют перцовый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, департамент полиции начал эвакуировать людей из зданий Библиотеки Конгресса и из здания Кэннона из-за подозрительного предмета на Капитолийском холме.

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер на фоне протестов ввела комендантский час в городе с 18:00. Трамп призывает сторонников протестовать мирно и поддержать полицию.

Около 23:20 мск стало известно, что в здании Капитолия раздались выстрелы, пишет Washington Post. Один человек ранен, ему оказывают помощь. CNN сообщает о нескольких пострадавших в ходе столкновений с полицейскими. Телеканал утверждает, что в Капитолии и в здании Национального комитета Республиканской партии нашли взрывные устройства, их обезвредили. По данным источника CNN, протестующие планируют оставаться в Капитолии всю ночь.

Конгрессмены изолированы в безопасном месте, они получили противогазы. Фото: GettyImages

Полиция также пустила слезоточивый газ в здании. Республиканец Питер Уэлч сообщил, что служба безопасности попросила конгрессменов надеть противогазы, которые хранятся под креслами.

Сторонники Трампа выносят имущество из Капитолия. Фото: GettyImages

По данным Reuters, на Вашингтон уже движутся подразделения Национальной гвардии и войска.

Джо Байден высказался о протестах лишь через несколько часов после штурма Капитолия. В обращении к нации он назвал происходящее мятежом и потребовал от Трампа отозвать сторонников от Капитолия.

После Байдена к нации обратился и Трамп: «Я понимаю вашу боль. У нас украли выборы, оглушительную победу, все об этом знают, особенно вторая сторона. Но вам придется пойти домой, нам нужен мир, правопорядок. Мы должны уважать сотрудников правоохранительных органов. Мы не хотим никому навредить. Это тяжелые времена, таких времен еще не было <...> Идите домой, идите с миром».

Во время обращения Трампа в Капитолий вошел спецназ ФБР.

За несколько часов до заседания Конгресса Дональд Трамп собрал тысячи сторонников в Вашингтоне на митинг и заявил, что не согласен признать поражение на выборах.

«Мы не сдадимся и никогда не признаем поражения. Нельзя признать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы не будем это терпеть», — сказал президент, в очередной раз повторив, что на выборах с большим отрывом победил именно он, а не Джозеф Байден. Трамп пообещал предоставить доказательства победы.

Вице-президент США Майкл Пенс, председательствующий на сегодняшней сессии, в своем письме Конгрессу заявил, что не будет препятствовать конституционными процессам при утверждении голосов выборщиков. Ранее стало известно, что Трамп настаивал на непризнании результатов голосования коллегии выборщиков.

Корреспондент NBC Келли О'Доннел, в частности, цитирует Трампа, сказавшего, что он будет «разочарован, если Майк не встанет и не выскажется».

После публикации письма Пенса Трамп заявил:

«Надеюсь, у Майка хватит смелости сделать то, что он должен. Надеюсь, он не слушает людей, которые только называют себя республиканцами, и тупиц, к которым он обычно прислушивается».

По данным NBC, служба безопасности эвакуировала Майкла Пенса из Капитолия из-за угрозы со стороны протестующих. Само заседание было полностью остановлено.

Протестующий у трибуны после того, как всех конгрессменов вывели из-за угрозы безопасности. Как пишет корреспондент HuffPost Игорь Бобик, демонстрант кричит «Трамп победил на выборах!». Фото: twitter / @igorbobic

В ходе заседания группа республиканцев поставила под сомнение победу кандидата от демократов Байдена в Аризоне. Конгрессмены приостановили утверждение голосов и начали дебаты.

Лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнел возразил против позиции Трампа и однопартийцев:

«Выборщики, судьи, штаты — все уже высказались. Если мы сейчас аннулируем их решение, это нанесет непоправимый ущерб республике».

6 января кандидаты от Демократической партии на посты в Сенате США от Джорджии вырвались вперед. Рафаэль Уорнок лидирует во втором туре выборов с 50,6% голосов, а его соперница, кандидат от Республиканской партии Келли Лефлер, набирает 49,4% голосов по итогам подсчета 98% бюллетеней. Демократ Джон Оссофф набирает 50,2% голосов, а его конкурент Дэвид Пердью — 49,8%.

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Таким образом, соотношение партий в Сенате может стать 50 на 50. Решающий голос принадлежит избранному вице-президенту от демократов Камалле Харрис.

Президентские выборы в США прошли в ноябре, СМИ cпрогнозировали на них победу Байдена, позже результаты подтвердили выборщики. Действующий президент Дональд Трамп до сих пор не признал поражение публично. Инаугурация президента США пройдет 20 января в Вашингтоне.