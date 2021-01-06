Исследование: из-за блокировки интернета Беларусь потеряла более 336 млн долларов в 2020 году

Отключение интернета в прошлом году стоило Беларуси 336,4 млн долларов. Об этом свидетельствует исследование компании Top10VPN, на которое обратило внимание «Еврорадио».

Авторы пришли к выводу, что доступ в интернет отсутствовал в Беларуси в течение 218 часов, а пострадали от блокировки 7,9 млн пользователей. В исследовании отмечается, что отключение интернета в стране сопровождалось нарушениями прав граждан на мирный протест, свободные и честные выборы, а также на свободу прессы.

Единственной страной, которая обогнала Беларусь по затратам на отключение интернета в 2020 году, стала Индия. Эта страна потеряла в общей сложности 2,7 млрд долларов. Там также нарушались права на мирный протест и свободу прессы, сказано в исследовании. ;

Протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после голосования на президентских выборах, на которых, как утверждает ЦИК страны, победил Александр Лукашенко (более 80% голосов), а его главная соперница Светлана Тихановская якобы набрала лишь примерно 10%. Во время акций часто не работал интернет. По данным правозащитного центра «Весна», за время протестов в Беларуси силовики задержали свыше 33 тысяч человек, фигурантами уголовных дел стали более 900 граждан.