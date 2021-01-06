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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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При обрушении шахт на Камчатке погибли двое горняков

Общество2

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При обрушении шахт Асачинского золоторудного месторождения в Камчатском крае погибли двое горняков. Об этом сообщил ТАСС представитель компании «Тревожное зарево», которая работает на этом месторождении.

«Второй человек обнаружен мертвым и извлечен [из-под завалов]. Поисковые работы завершены», — сказал он.

Информация об обрушении поступила в краевое управление МЧС около 12:00 по местному времени (03:00 мск). По предварительным данным, под завалами оказались пять человек, трое из которых сами выбрались на поверхность.

Асачинское месторождение — одно из самых крупных в Южно-Камчатском районе. «Тревожное зарево» входит в TSG Group и занимается добычей золото-серебряной руды.

Теги:
em, гибель, камчатка, обрушение
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