Европейский регулятор рекомендовал к использованию вакцину Moderna против коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало допустить противокоронавирусную вакцину американской компании Moderna к ограниченному использованию в странах ЕС, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Ограниченное разрешение означает, что польза препарата для здравоохранения перевешивает возможные риски, а значит власти могут разрешить вакцину к использованию, имея в распоряжении минимальный необходимый объем данных об исследованиях.

Специалисты EMA уверяют, что они тщательно проверили данные о качестве, безопасности и эффективности препарата Moderna. Теперь разрешение должна выдать Еврокомиссия. Это формальный шаг, решение ЕК можно ожидать в ближайшие часы.

«Это вакцина станет еще одним инструментом для преодоления чрезвычайной ситуации», — заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.

В конце декабря EMA и ЕК уже одобрили вакцину от тандема Pfizer и BioNTech. Тогда же в Евросоюзе началась бесплатная вакцинация населения. Евросоюз договорился о покупке 200 млн доз вакцины BNT162b с возможностью приобретения еще 100 млн. Эффективность вакцины BioNTech составляет 95%, а препарата Moderna — 94,1% (в случае с тяжелой симптоматикой — 90%).

Препарат Moderna состоит из двух компонентов, которые вводятся пациентам с интервалом 28 дней. Цена вакцины Pfizer составляет около 15 евро (18 долларов) за дозу, а вакцины Moderna — от 25 до 37 долларов.