Суд в Лондоне отказался освободить под залог Джулиана Ассанжа

Магистратский суд в Лондоне не стал освобождать под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает The Guardian.

Защита полагала, что в этот раз основателя WikiLeaks могут отпустить под залог, хотя в предыдущие разы ему тоже отказывали в этом. Это связывалось с решением от 4 января — США было отказано в экстрадиции Ассанжа. Американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, в том числе публикации писем со взломанных серверов Демократической партии. По этим обвинениям Ассанжу могло бы грозить 175 лет лишения свободы.

Портал WikiLeaks был создан в 2006 году. На сайте публиковались сверхсекретные материалы, полученные от анонимных источников. Одной из самых громких стала публикация документов Пентагона о ходе войны в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции против Ассанжа возбудили уголовное дело об изнасиловании.

Опасаясь преследования, основатель WikiLeaks, считавший все обвинения сфабрикованными, переехал в Великобританию. Стокгольм потребовал экстрадиции Ассанжа, после чего тот, нарушив подписку о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где он провел семь лет. В 2017 году дело об изнасиловании закрыли.

Спустя еще два года власти Эквадора лишили Ассанжа политического убежища, его взяли под стражу. За нарушение условий освобождения под залог его приговорили к 50 неделям тюрьмы. Параллельно с этим в суде продолжались слушания о его экстрадиции в США.