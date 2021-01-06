СМИ: демократы получат большинство в Сенате США. В палату прошел кандидат от Джорджии

Член Демократической партии, кандидат на пост сенатора от штата Джорджия Рафаэль Уорнок лидирует во втором туре выборов с 50,6% голосов. Об этом сообщают NBC и CNN.

Соперница Уорнока — кандидат от Республиканской партии Келли Лефлер, она набирает 49,4% голосов по итогам подсчета 98%. За второе кресло борются республиканец Дэвид Пердью и демократ Джон Оссофф. Последний набирает 50,2% голосов, его соперник — 49,8%.

Демократам необходимо получить оба места, чтобы соотношение представителей обеих партий в Сенате было 50 на 50. Тогда решающий голос будет за Камаллой Харрис, которую на этот пост выдвинул избранный президент США Джозеф Байден.

Президентские выборы в США прошли в ноябре, СМИ cпрогнозировали на них победу Байдена, позже результаты подтвердили выборщики. Инаугурация президента США пройдет 20 января в Вашингтоне.