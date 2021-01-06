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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
СМИ: демократы получат большинство в Сенате США. В палату прошел кандидат от Джорджии
Член Демократической партии, кандидат на пост сенатора от штата Джорджия Рафаэль Уорнок лидирует во втором туре выборов с 50,6% голосов. Об этом сообщают NBC и CNN.
Соперница Уорнока — кандидат от Республиканской партии Келли Лефлер, она набирает 49,4% голосов по итогам подсчета 98%. За второе кресло борются республиканец Дэвид Пердью и демократ Джон Оссофф. Последний набирает 50,2% голосов, его соперник — 49,8%.
Демократам необходимо получить оба места, чтобы соотношение представителей обеих партий в Сенате было 50 на 50. Тогда решающий голос будет за Камаллой Харрис, которую на этот пост выдвинул избранный президент США Джозеф Байден.
Президентские выборы в США прошли в ноябре, СМИ cпрогнозировали на них победу Байдена, позже результаты подтвердили выборщики. Инаугурация президента США пройдет 20 января в Вашингтоне.
В Гонконге арестовали более 50 оппозиционеров по закону о нацбезопасности
Более 50 оппозиционных законодателей и активистов арестовали в Гонконге по обвинению в подрывной деятельности. Как сообщает Reuters, им вменяют деяния, предусмотренные вступившим в силу летом законом о нацбезопасности.
Министр по вопросам безопасности Джон Ли, слова которого приводит South China Morning Post, обвинил оппозицию в попытке свергнуть правительство.
«Они стремились получить 35 или более мест в Законодательном совете, чтобы у них была возможность наложить вето на государственный бюджет независимо от [его] фактического содержания, создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти должен был уйти в отставку, а правительство перестало бы функционировать. Это должно было парализовать правительство», — cчитает он.
Власти Китая приняли закон о нацбезопасности 30 июня. Он позволяет привлекать нарушителей к ответственности за столкновения на антиправительственных протестах. После этого в Гонконге вспыхнули массовые протесты, участников которых массово задерживали.