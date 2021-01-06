В Гонконге арестовали более 50 оппозиционеров по закону о нацбезопасности

Более 50 оппозиционных законодателей и активистов арестовали в Гонконге по обвинению в подрывной деятельности. Как сообщает Reuters, им вменяют деяния, предусмотренные вступившим в силу летом законом о нацбезопасности.

Министр по вопросам безопасности Джон Ли, слова которого приводит South China Morning Post, обвинил оппозицию в попытке свергнуть правительство.

«Они стремились получить 35 или более мест в Законодательном совете, чтобы у них была возможность наложить вето на государственный бюджет независимо от [его] фактического содержания, создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти должен был уйти в отставку, а правительство перестало бы функционировать. Это должно было парализовать правительство», — cчитает он.

Власти Китая приняли закон о нацбезопасности 30 июня. Он позволяет привлекать нарушителей к ответственности за столкновения на антиправительственных протестах. После этого в Гонконге вспыхнули массовые протесты, участников которых массово задерживали.