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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В Гонконге арестовали более 50 оппозиционеров по закону о нацбезопасности
Более 50 оппозиционных законодателей и активистов арестовали в Гонконге по обвинению в подрывной деятельности. Как сообщает Reuters, им вменяют деяния, предусмотренные вступившим в силу летом законом о нацбезопасности.
Министр по вопросам безопасности Джон Ли, слова которого приводит South China Morning Post, обвинил оппозицию в попытке свергнуть правительство.
«Они стремились получить 35 или более мест в Законодательном совете, чтобы у них была возможность наложить вето на государственный бюджет независимо от [его] фактического содержания, создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти должен был уйти в отставку, а правительство перестало бы функционировать. Это должно было парализовать правительство», — cчитает он.
Власти Китая приняли закон о нацбезопасности 30 июня. Он позволяет привлекать нарушителей к ответственности за столкновения на антиправительственных протестах. После этого в Гонконге вспыхнули массовые протесты, участников которых массово задерживали.
Протоиерей Александр Ткаченко возглавил созданный за счет повышения НДФЛ фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями
Главой фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» стал протоиерей Санкт-Петербургской епархии и основатель первого в России детского хосписа Александр Ткаченко. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.
В попечительский совет фонда вошли, в частности, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и президент одноименного благотворительного фонда Константин Хабенский. В обязанности попечительского совета будет входить утверждение направлении деятельности фонда, в частности, касаемо распределения средств на закупку лекарств, и надзор за его деятельностью.
«Мы понимаем, что нас будут очень тщательно проверять. Не просто предметно и детально, а ежедневно, под лупой. И попечительский совет фонда, и налоговые органы, и наш учредитель — Минздрав, и общественные организации, и пациентские сообщества, и даже СМИ. Ключевым принципом работы фонда должна быть прозрачность всех рабочих процессов», — сказал Ткаченко в интервью РИА Новости. Он добавил, что информация о работе фонда должна быть понятна «как экспертам, так и каждому россиянину».
О готовности проекта указал Путин рассказал накануне. Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Указ о повышении НДФЛ для граждан с такими доходами Путин подписал в ноябре прошлого года.