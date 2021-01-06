Протоиерей Александр Ткаченко возглавил созданный за счет повышения НДФЛ фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Главой фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» стал протоиерей Санкт-Петербургской епархии и основатель первого в России детского хосписа Александр Ткаченко. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

В попечительский совет фонда вошли, в частности, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и президент одноименного благотворительного фонда Константин Хабенский. В обязанности попечительского совета будет входить утверждение направлении деятельности фонда, в частности, касаемо распределения средств на закупку лекарств, и надзор за его деятельностью.

«Мы понимаем, что нас будут очень тщательно проверять. Не просто предметно и детально, а ежедневно, под лупой. И попечительский совет фонда, и налоговые органы, и наш учредитель — Минздрав, и общественные организации, и пациентские сообщества, и даже СМИ. Ключевым принципом работы фонда должна быть прозрачность всех рабочих процессов», — сказал Ткаченко в интервью РИА Новости. Он добавил, что информация о работе фонда должна быть понятна «как экспертам, так и каждому россиянину».

О готовности проекта указал Путин рассказал накануне. Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Указ о повышении НДФЛ для граждан с такими доходами Путин подписал в ноябре прошлого года.