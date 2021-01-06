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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В России за сутки снова выявили больше 24 тысяч случаев заражения COVID-19

Общество85

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За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране достигло 3 308 601.

Сегодня суточный прирост заболевших по стране стал на 29 случаев меньше — накануне по всей стране этот показатель составил 24 246. До этого, 5 января, коронавирус выявили у 23 351 человека по России.

В Москве за сегодня COVID-19 зафиксировали у 5 142 человек, в Петербурге — у 3 341, в Подмосковье — у 1 097. Единственным российским субъектом, где за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заражения, стала Чукотка.

Умерли за сутки от коронавируса по стране 445 человек, за пандемию — 59 951. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 2 685 723, суточный прирост этого показателя составил 23 055.

По данным университета Хопкинса, всего в мире выявлено почти 86,5 млн случаев COVID-19. Лидируют по этому показателю США (свыше 21 млн заболевших), Индия (более 10 млн) и Бразилия (свыше 7,8 млн). Россия находится на четвертом месте.

Теги:
коронавирус, россия, em

Исследование: почти 50% россиян ожидают проблем с экономикой в 2021 году

Экономика192

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47% россиян предполагают, что этот год станет годом экономических проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup International, с которыми по результатам центра «Ромир» ознакомился РБК.

Только 6% россиян считают, что наступивший год станет периодом экономического процветания. При этом 40% респондентов из России заявили, что этот год будет таким же, как 2020-й, затруднились ответить на вопрос 8% опрошенных. 

Индекс экономической надежды россиян сравнялся с показателем 1998 года и составил минус 41 процентный пункт. Самый низкий уровень индекс фиксировался в 2013 году (минус 43 п.п.). На самом высоком уровне показатель был в 2006 году (9 п. п.).

В опросе, проведенном Gallup International в ноябре-декабре прошлого года. приняли участие 38 тысяч человек из 41 страны мира. Наиболее пессимистичны по поводу экономики оказались жители Великобритании (минус 62 п.п.), Болгарии (минус 59 п.п.) и Италии (минус 59 п.п.). На самом высоком уровень индекс экономической надежды в Нигерии (58 п.п.), Азербайджане (47 п.п.) и Вьетнаме (45 п.п.).

Теги:
россияне, опрос, em
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