В России за сутки снова выявили больше 24 тысяч случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране достигло 3 308 601.

Сегодня суточный прирост заболевших по стране стал на 29 случаев меньше — накануне по всей стране этот показатель составил 24 246. До этого, 5 января, коронавирус выявили у 23 351 человека по России.

В Москве за сегодня COVID-19 зафиксировали у 5 142 человек, в Петербурге — у 3 341, в Подмосковье — у 1 097. Единственным российским субъектом, где за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заражения, стала Чукотка.

Умерли за сутки от коронавируса по стране 445 человек, за пандемию — 59 951. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 2 685 723, суточный прирост этого показателя составил 23 055.

По данным университета Хопкинса, всего в мире выявлено почти 86,5 млн случаев COVID-19. Лидируют по этому показателю США (свыше 21 млн заболевших), Индия (более 10 млн) и Бразилия (свыше 7,8 млн). Россия находится на четвертом месте.