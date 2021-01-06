Исследование: почти 50% россиян ожидают проблем с экономикой в 2021 году

47% россиян предполагают, что этот год станет годом экономических проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup International, с которыми по результатам центра «Ромир» ознакомился РБК.

Только 6% россиян считают, что наступивший год станет периодом экономического процветания. При этом 40% респондентов из России заявили, что этот год будет таким же, как 2020-й, затруднились ответить на вопрос 8% опрошенных.

Индекс экономической надежды россиян сравнялся с показателем 1998 года и составил минус 41 процентный пункт. Самый низкий уровень индекс фиксировался в 2013 году (минус 43 п.п.). На самом высоком уровне показатель был в 2006 году (9 п. п.).

В опросе, проведенном Gallup International в ноябре-декабре прошлого года. приняли участие 38 тысяч человек из 41 страны мира. Наиболее пессимистичны по поводу экономики оказались жители Великобритании (минус 62 п.п.), Болгарии (минус 59 п.п.) и Италии (минус 59 п.п.). На самом высоком уровень индекс экономической надежды в Нигерии (58 п.п.), Азербайджане (47 п.п.) и Вьетнаме (45 п.п.).