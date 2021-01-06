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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Исследование: почти 50% россиян ожидают проблем с экономикой в 2021 году

Экономика2

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47% россиян предполагают, что этот год станет годом экономических проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup International, с которыми по результатам центра «Ромир» ознакомился РБК.

Только 6% россиян считают, что наступивший год станет периодом экономического процветания. При этом 40% респондентов из России заявили, что этот год будет таким же, как 2020-й, затруднились ответить на вопрос 8% опрошенных. 

Индекс экономической надежды россиян сравнялся с показателем 1998 года и составил минус 41 процентный пункт. Самый низкий уровень индекс фиксировался в 2013 году (минус 43 п.п.). На самом высоком уровне показатель был в 2006 году (9 п. п.).

В опросе, проведенном Gallup International в ноябре-декабре прошлого года. приняли участие 38 тысяч человек из 41 страны мира. Наиболее пессимистичны по поводу экономики оказались жители Великобритании (минус 62 п.п.), Болгарии (минус 59 п.п.) и Италии (минус 59 п.п.). На самом высоком уровень индекс экономической надежды в Нигерии (58 п.п.), Азербайджане (47 п.п.) и Вьетнаме (45 п.п.).

Теги:
россияне, опрос, em

Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли на середину марта из-за COVID-19

Культура38

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63-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» перенесли с 31 января на 14 марта из-за ситуации с коронавирусом в Лос-Анджелесе. Об этом заявила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.

«Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием шоу», — говорится в сообщении. 

Номинантов на «Грэмми» организаторы огласили в конце ноября. Рекордсменкой по числу номинаций стала американская певица Бейонсе (полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер), претендующая на премию сразу в девяти номинациях. Из России кандидатом на получение награды стал пианист Даниил Трифонов за проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».

Теги:
em, премия, музыка
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