Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли на середину марта из-за COVID-19

63-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» перенесли с 31 января на 14 марта из-за ситуации с коронавирусом в Лос-Анджелесе. Об этом заявила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.

«Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием шоу», — говорится в сообщении.

Номинантов на «Грэмми» организаторы огласили в конце ноября. Рекордсменкой по числу номинаций стала американская певица Бейонсе (полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер), претендующая на премию сразу в девяти номинациях. Из России кандидатом на получение награды стал пианист Даниил Трифонов за проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».