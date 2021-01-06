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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли на середину марта из-за COVID-19

Культура6

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63-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» перенесли с 31 января на 14 марта из-за ситуации с коронавирусом в Лос-Анджелесе. Об этом заявила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.

«Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием шоу», — говорится в сообщении. 

Номинантов на «Грэмми» организаторы огласили в конце ноября. Рекордсменкой по числу номинаций стала американская певица Бейонсе (полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер), претендующая на премию сразу в девяти номинациях. Из России кандидатом на получение награды стал пианист Даниил Трифонов за проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».

Теги:
em, премия, музыка

США стали победителями молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия заняла четвертое место

Спорт153

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Сборная США обыграла Канаду со счетом 2:0 и в пятый раз стала обладателем золота молодежного чемпионата мира по хоккею. 

Шайбу в ворота канадской команды забили Тревор Зеграс и Алекс Тюркотт. Канадцы активно атаковали ворота американской сборной в третьем периоде, однако вратарь Спенсер Найт сумел отразить все атаки. 

Сборная России в матче за третье место проиграла команде Финляндии со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота финской сборной забил Илья Сафонов. Среди финнов авторами шайбы забили Антон Лунделль (дважды), Микко Петман и Юусо Пярссинен. 

В полуфинале российская сборная проиграла канадской команде со счетом 0:5. В прошлом году сборные встречались в финале турнира — тогда канадские хоккеисты одержали победу над российскими со счетом 4:3. 

Теги:
финляндия, россия, канада, сша, хоккей, em
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