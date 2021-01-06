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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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США стали победителями молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия заняла четвертое место

Спорт989

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Сборная США обыграла Канаду со счетом 2:0 и в пятый раз стала обладателем золота молодежного чемпионата мира по хоккею. 

Шайбу в ворота канадской команды забили Тревор Зеграс и Алекс Тюркотт. Канадцы активно атаковали ворота американской сборной в третьем периоде, однако вратарь Спенсер Найт сумел отразить все атаки. 

Сборная России в матче за третье место проиграла команде Финляндии со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота финской сборной забил Илья Сафонов. Среди финнов авторами шайб стали Антон Лунделль (дважды), Микко Петман и Юусо Пярссинен. 

В полуфинале российская сборная проиграла канадской команде со счетом 0:5. В прошлом году сборные встречались в финале турнира — тогда канадские хоккеисты одержали победу над российскими со счетом 4:3. 

Теги:
финляндия, россия, канада, сша, хоккей, em
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