США стали победителями молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия заняла четвертое место

Сборная США обыграла Канаду со счетом 2:0 и в пятый раз стала обладателем золота молодежного чемпионата мира по хоккею.

Шайбу в ворота канадской команды забили Тревор Зеграс и Алекс Тюркотт. Канадцы активно атаковали ворота американской сборной в третьем периоде, однако вратарь Спенсер Найт сумел отразить все атаки.

Сборная России в матче за третье место проиграла команде Финляндии со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота финской сборной забил Илья Сафонов. Среди финнов авторами шайб стали Антон Лунделль (дважды), Микко Петман и Юусо Пярссинен.

В полуфинале российская сборная проиграла канадской команде со счетом 0:5. В прошлом году сборные встречались в финале турнира — тогда канадские хоккеисты одержали победу над российскими со счетом 4:3.