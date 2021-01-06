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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
США стали победителями молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия заняла четвертое место
Сборная США обыграла Канаду со счетом 2:0 и в пятый раз стала обладателем золота молодежного чемпионата мира по хоккею.
Шайбу в ворота канадской команды забили Тревор Зеграс и Алекс Тюркотт. Канадцы активно атаковали ворота американской сборной в третьем периоде, однако вратарь Спенсер Найт сумел отразить все атаки.
Сборная России в матче за третье место проиграла команде Финляндии со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота финской сборной забил Илья Сафонов. Среди финнов авторами шайб стали Антон Лунделль (дважды), Микко Петман и Юусо Пярссинен.
В полуфинале российская сборная проиграла канадской команде со счетом 0:5. В прошлом году сборные встречались в финале турнира — тогда канадские хоккеисты одержали победу над российскими со счетом 4:3.