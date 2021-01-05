Власти Германии вновь ужесточили коронавирусные ограничения

Власти Германии ужесточили ограничительные меры из-за распространения коронавируса до 31 января. Об этом, как передает немецкий Spiegel, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Меркель, новые ограничения — важный шаг, особенного после того, как новый, более заразный штамм коронавируса стал распространяться из Великобритании по всему миру. «Нужно быть особенно осторожными», — уверила канцлер.

В течение января люди, которые живут в Германии, смогут контактировать только с членами семьи и лишь с одним человеком, не живущим с ними в одном доме. Жителей попросили ограничить контакты «до абсолютного минимума».

Заведения общественного питания останутся закрыты, но возможность продажи еды на вынос и доставки сохранится. Ограничивается передвижение — если в одном округе в течение недели выявят более 200 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей, людям запретят удаляться от своего дома более чем на 15 километров без уважительной причины.

Федеральное правительство уверило, что предоставит возможность взять оплачиваемый отпуск для каждого родителя, для родителей-одиночек и для тех, кто будет вынужден присматривать за детьми дома. В домах престарелых должно проводиться больше тестирований на коронавирус, заявили власти. Религиозные собрания и богослужения разрешены, но с соблюдением социальной дистанции и других мер предосторожности.

Канцлер и министры снова встретятся 25 января, чтобы обсудить следующие шаги по предотвращению распространения COVID.

В Германии ужесточили противоэпидемические карантинные меры в середине декабря. Ограничения, которые тогда ввели, действовали до 10 января. В частности, власти разрешили отпраздновать Рождество (24-25 декабря) лишь в узком семейном кругу (максимум — 5 человек), в предновогодние дни и непосредственно в новогоднюю ночь по всей стране действовал запрет на собрания.