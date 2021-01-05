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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Сторонник Навального получил статус беженца в Болгарии

Политика47

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

47
 

Российской оппозиционер Евгений Чупов, который уже второй год находится в Болгарии, получил статус беженца. О решении Государственного агентства по делам беженцев сообщил портал Fаktor.bg.

Первоначально Чупову отказали в получении статуса, однако «новая проверка дала положительный результат», говорится в сообщении.

41-летний учитель английского языка, отец четырех детей Евгений Чупов участвовал в предвыборной кампании в Мосгордуму, которую проводил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. Россию Чупов покинул после того, как дважды был задержан полицией.

Активист утверждал, что в отделе полиции к нему применили физическую силу, а также рассказал, что получал угрозы от сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»). В России сторонник Навального все еще находится под следствием.

Чупов выразил признательность «независимым СМИ и Атлантическому Совету Болгарии» — статус беженца в стране фактически приравнивается к политическому убежищу.

Теги:
ng, навальный, беженцы, болгария

Bellingcat: отравители Навального могут быть причастны к отравлению Владимира Кара-Мурзы-младшего и смертям нескольких активистов

Общество1 787

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Исследовательская группа Bellingcat, которая 14 декабря совместно с The Insider, CNN и Der Spiegel рассказала о том, что восемь оперативников ФСБ могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального, занимается расследованием причастности предполагаемых отравителей Навального к другим смертям и отравлениям. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев.

В частности, перемещения сотрудников ФСБ совпали с гибелью журналиста Тимура Куашева (умер 1 августа 2014 года, один из сотрудников ФСБ Иван Осипов, как обнаружил «Дождь», летал 31 июля — 1 августа этого года в Минеральные воды), лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева (умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва) и с отравлением журналиста Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2017 году. На совпадения ранее обратил внимание «Дождь».

Данные Христо Грозева о перемещении предполагаемых отравителей Навального

Осипов также летал на Кавказ в марте 2015 года, когда в Каспийске погиб активист Руслан Магомедрагимов. Еще один сотрудник ФСБ Алексей Кривощеков в январе и феврале 2017 года несколько раз ездил в Киров, где был отравлен журналист и политик Владимир Кара-Мурза-младший.

Данные Христо Грозева о перемещении предполагаемых отравителей Навального

«Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования. Но я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен, — отметил Грозев. — Особенно имена мертвых людей, потому что для их семей это может быть роковой день, если мы назовем, что это может быть связано с этой группой ФСБ. Поэтому не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить».

Грозев добавил, что среди тех совпадений, на которые обратил внимание телеканал «Дождь», есть те, которые группа Bellingcat расследует «очень подробно». 

«Уже формируется картина, что у этих отравителей была операция на Северном Кавказе, 

в которой они гонялись и, возможно, убивали правозащитников и журналистов. Поэтому один из примеров, которых вы дали (смерть Куашева — ред.), совпадает с этой картиной, которую мы наблюдаем», — подытожил Грозев.

Еще одно расследование, которое ведет Грозев, — отравление Владимира Кара-Мурзы, которого госпитализировали в феврале 2017 года. «Это одна из больших тем, которые никто не расследовал внятно. Мы должны это сделать», — уверил журналист Bellingcat. По его словам, это расследование вести тяжелее, так как отравление произошло в Москве, и данные о поездках помочь не могут.

«Надо искать другие данные. Например, телефонные биллинги, которые уже после нашей публикации сложнее достать. Но поскольку он одна из резонансных фигур, поэтому мы точно работаем», — рассказал Грозев.

Журналист Bellingcat Христо Грозев 31 декабря опубликовал таблицу с информацией о передвижениях предполагаемых участников операции по отравлению политика Алексея Навального. Файл выложили в Google Docs. 

Документ содержит информацию о перемещениях десяти человек, восемь из которых фигурировали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Еще двое — Василий Калашников и Дмитрий Лазаревич — сотрудники института криминалистики ФСБ. До публикации документа Грозев предупредил, что две поездки из базы удалят, так как по ним Bellingcat еще ведет расследования.

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Теги:
ng, отравление, bellingcat, навальный
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