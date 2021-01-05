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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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WSJ: Россия и Саудовская Аравия договорились начать в марте наращивать добычу нефти

Экономика267

267
 

Россия и Саудовская Аравия договорились о новых условиях добычи нефти. Об этом рассказали источники Wall Street Journal. 

По данным издания, станы решили сохранить действующие ограничения на добычу нефти до марта, а затем увеличить объемы добычи. WSJ пишет, что официально о договоренностях будет объявлено на переговорах представителе ОПЕК+ 5 января.

ОБНОВЛЕНО 20:08

Россия в феврале сможет увеличить добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — на 10 тыс., и еще на столько же в марте, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Агентство добавило, что все остальные страны альянса наращивать добычу не будут, а Саудовская Аравия ее сократит.

На фоне информации о достижении соглашения стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,8% до 53 долларов за баррель. 

В начале декабря страны ОПЕК+согласовали повышение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром. Эта сделка может повлиять не только на цены на нефть — решения ОПЕК+ влияют на судьбы всей энергетической отрасли.

В апреле 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи после обвала цен на нефть на фоне пандемии COVID-19. Новое соглашение рассчитано на два года (до 1 мая 2022 года) и предполагает постепенно восстановление добычи.

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Теги:
нефть, nt
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