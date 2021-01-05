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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Созданный на средства повышенного НДФЛ фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями назовут «Круг добра»

Общество127

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Президент Владимир Путин сообщил о готовности проекта указа о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, который получит название «Круг добра». Об этом он объявил на совещании по социальным вопросам.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — сказал Путин.

Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в ноябре. 

Как сообщал РБК, Минздрав предложил включить в экспертный совет фонда помощи детям с редкими заболеваниями представителей различных религиозных конфессий, главных внештатных специалистов министерства, а также представителей пациентских сообществ и фондов. 

В сферу деятельности попечительского совета, предположительно, попадет контроль работы фонда, утверждение его программы и оцка ее реализации. Точное распределение полномочий станет известно после публикации президентского указа.

Теги:
редкие заболевания, заболевания, дети, фонды, nt
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