Экс-начальника колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в Пермском крае нашли мертвым в собственной машине

Бывший начальник колонии особого режима для пожизненно осужденных «Белый лебедь» (ИК-2 ГУФСИН по Пермскому краю) Ашот Саркисян 3 января погиб в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительной информации, он покончил с собой после столкновения его автомобиля Toyota Land Cruiser с автомобилем Ford Focus. Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что слышали характерные звуки через несколько минут после ДТП.

«После аварии водитель внедорожника <способ совершения самоубийства> и скончался на месте происшествия. <…> В результате ДТП травмы получила пассажирка легковушки, ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. — По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося».

Фото: очевидцы в соцсетях

69-летний Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 1970-х годов, «Белый лебедь» в городе Соликамск Пермского края возглавлял с 2002 по 2010 год.

В 2019 году сын Ашота Саркисяна Эдгар Саркисян, бывший замначальника отдела СК РФ по Пермскому району и экс-майор юстиции, был осужден на семь лет колонии за покушение на посредничество во взяточничестве.