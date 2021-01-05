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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Экс-начальника колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в Пермском крае нашли мертвым в собственной машине

Общество2

Александра Семеноваспециально для «Новой»

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Бывший начальник колонии особого режима для пожизненно осужденных «Белый лебедь» (ИК-2 ГУФСИН по Пермскому краю) Ашот Саркисян 3 января погиб в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительной информации, он покончил с собой после столкновения его автомобиля Toyota Land Cruiser с автомобилем Ford Focus. Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что слышали характерные звуки через несколько минут после ДТП.

«После аварии водитель внедорожника <способ совершения самоубийства> и скончался на месте происшествия. <…> В результате ДТП травмы получила пассажирка легковушки, ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. — По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося».

Фото: очевидцы в соцсетях

69-летний Ашот Саркисян работал в системе исполнения наказаний с 1970-х годов, «Белый лебедь» в городе Соликамск Пермского края возглавлял с 2002 по 2010 год.

В 2019 году сын Ашота Саркисяна Эдгар Саркисян, бывший замначальника отдела СК РФ по Пермскому району и экс-майор юстиции, был осужден на семь лет колонии за покушение на посредничество во взяточничестве.

Теги:
смерть, ng, пермь

Приставы отчитались о долгах на сумму в 31 млрд рублей у осужденных за коррупцию россиян

Общество682

682
 

Сумма задолженности по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию россиянам в 2020 году, достигла более 31 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В среднем сумма штрафа составила около 5 млн рублей. Три года назад она достигала лишь 3 млн рублей. В ФССП заявили, что с января по ноябрь 2020 года на исполнении у приставов находилось 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с осужденных за коррупцию на 34,5 млрд рублей, однако к декабрю более 2 тыс. дел было закрыто, долги на 3,5 млрд рублей были погашены.

Приставы за 11 месяцев 2020 года взыскали с 1,7 тыс. осужденных 541,4 млн рублей, свыше 1,2 тыс. из них выплатили долги по штрафам на сумму 378,3 млн рублей добровольно, говорится в материалах ФССП. Более 300 исполнительных производств на сумму 2,3 млрд рублей завершили без взыскания.

В розыск объявили 608 осужденных за коррупцию, которые имеют долги на сумму в 1,5 млрд рублей, также разыскивается имущество должников стоимостью более 1,7 млрд рублей. За 2020 год, по данным приставов, умерли 53 осужденных, которые были должны более 160 млн рублей; в связи с их смертью исполнительные производства были прекращены. Некоторым осужденным за взятки штраф заменили другим видом наказания.

Ранее в ФССП сообщили, что более миллиона пенсионеров в России попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Всего с начала года приставы взыскали с «должников» более 111,3 млрд рублей. Из-за долгов невыездными из страны стали более 4,1 млн россиян, в основном их долги образовались из-за неуплаты по кредитам, алиментам или услугам ЖКХ.

Теги:
коррупция, ng, долги, фссп
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