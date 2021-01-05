Приставы отчитались о долгах на сумму в 31 млрд рублей у осужденных за коррупцию россиян

Сумма задолженности по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию россиянам в 2020 году, достигла более 31 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В среднем сумма штрафа составила около 5 млн рублей. Три года назад она достигала лишь 3 млн рублей. В ФССП заявили, что с января по ноябрь 2020 года на исполнении у приставов находилось 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с осужденных за коррупцию на 34,5 млрд рублей, однако к декабрю более 2 тыс. дел было закрыто, долги на 3,5 млрд рублей были погашены.

Приставы за 11 месяцев 2020 года взыскали с 1,7 тыс. осужденных 541,4 млн рублей, свыше 1,2 тыс. из них выплатили долги по штрафам на сумму 378,3 млн рублей добровольно, говорится в материалах ФССП. Более 300 исполнительных производств на сумму 2,3 млрд рублей завершили без взыскания.

В розыск объявили 608 осужденных за коррупцию, которые имеют долги на сумму в 1,5 млрд рублей, также разыскивается имущество должников стоимостью более 1,7 млрд рублей. За 2020 год, по данным приставов, умерли 53 осужденных, которые были должны более 160 млн рублей; в связи с их смертью исполнительные производства были прекращены. Некоторым осужденным за взятки штраф заменили другим видом наказания.

Ранее в ФССП сообщили, что более миллиона пенсионеров в России попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Всего с начала года приставы взыскали с «должников» более 111,3 млрд рублей. Из-за долгов невыездными из страны стали более 4,1 млн россиян, в основном их долги образовались из-за неуплаты по кредитам, алиментам или услугам ЖКХ.