Конгрессмены попросили ФБР завести уголовное дело против Трампа после публикации телефонного разговора с госсекретарем Джорджии

Конгрессмены от Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс попросили ФБР завести уголовное дело в отношении действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо на имя главы ФБР Кристофера Рэя, а также сам Лью в своем твиттере.

«Мы считаем, что Дональд Трамп участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений, связанных с выборами (президента, которые прошли 3 ноября — ред.). Мы просим немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», — приводит NBC цитаты письма.

Поводом для расследования стал обнародованный разговор Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в ходе которого Трамп потребовал найти достаточное число голосов в свою поддержку. Конгрессмены Лью и Райс считают, что это доказывает желание Трампа сфальсифицировать итоги президентских выборов.

Доказательства фальсификации теперь «на всеобщем обозрении», говорится в документе. Фактов, подтверждающих вину Трампа, «более, чем достаточно», считают авторы письма.

«Мы считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного звонка, в котором он угрожал Брэду Раффенспергеру, чтобы тот „нашел 11 780“ голосов или „пересчитал“ (голоса — ред.). Сегодня мы направили в ФБР запрос о начале уголовного дела», — написал Лью в своем твиттере.

Американская газета The Washington Post ранее опубликовала фрагменты телефонного разговора Трампа и Раффенспергера. Президент потребовал от секретаря Джорджии найти достаточное число голосов в его поддержку. WP утверждает, что Трамп при этом запугивал собеседника уголовной ответственностью.

По данным NBC News, которые также получили запись телефонного разговора, Трамп попросил Раффенспергера «найти» достаточно голосов для того, чтобы лишить избранного президента Джо Байдена победы в штате: «Так что смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов». Госсекретарь Джорджии не соглашался на требования Трампа.

Сам Трамп после обвинений в свой адрес возложил ответственность на госсекретаря Джорджии: Трамп написал в твиттере, что Раффенспергер «не хочет или не способен ответить на вопросы» по допущенным на выборах нарушениям. Госсекретарь Джорджии отрицал все обвинения и сказал, что лжет Трамп.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Уже 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми новым президентом США стал демократ Джо Байден. Инаугурация запланирована на 20 января.