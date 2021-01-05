В России выявили более 24 тысяч новых случаев заражения COVID

В России за сутки выявили 24246 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 4 января, за день во всей стране выявили 23351 новый случай COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 284 384. В Москве за последний день выявили 4842 новых заболевших COVID-19 — это на 1251 больше, чем накануне.

Санкт-Петербург, несмотря на то, что накануне обогнал Москву по числу новых случаев COVID, вновь занял вторую строчку в списке российских регионов по числу ежедневного прироста заражений коронавирусом — в северной столице выявили 3649 новых случаев заражения COVID за сутки. В Подмосковье зарегистрировали 1131 инфицированных коронавирусом, в Нижегородской области выявили 405 новых случаев COVID, в Свердловской области — 392.

За сутки вследствие коронавируса умерли 518 человек, за все время пандемии скончались 59 506 пациентов с COVID.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 85,6 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти на два млн всего за первые пять дней нового года. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — уже более 20,8 млн, а также в Индии (более 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия находится на четвертом месте.