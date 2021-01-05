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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган выдвинула на Нобелевскую премию мира бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также его информатора Челси Мэннинг. Об этом сообщает The Irish News со ссылкой на письмо с этими кандидатурами, которое Корриган направила в Нобелевский комитет.
«Каждый из них продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа», — заявила Корриган. Она отметила, что Ассанжа, Сноудена и Мэннинг уже выдвигали на Нобелевскую премию мира по отдельности, но они так и не получили ее.
«Джулиан Ассанж как издатель должен был выполнить свой долг и раскрыть факты войн в Ираке и Афганистане общественности», — заявила лауреат. Эдвард Сноуден, работающий в американской разведке, не мог хранить молчание, зная, что «его правительство осуществляет незаконное наблюдение за гражданами США и правительствами стран мира», продолжила она.
Накануне Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ассанж будет оставаться под стражей, так как США подадут апелляцию на решение суда. Последний год он провел в тюрьме строгого режима Белмарш.
Портал WikiLeaks австралиец Ассанж создал в 2006 году. На сайте публиковались сверхсекретные материалы, полученные от анонимных источников. Одной из самых громких стала публикация документов Пентагона о ходе войны в Ираке и Афганистане. Американская сторона обвиняет Ассанжа в шпионаже и раскрытии секретной информации, а также в публикации писем со взломанных серверов Демократической партии. В США за вменяемые преступления ему могло грозить 175 лет тюрьмы.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в России с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам. В 2015 году сбор телефонных данных был признан незаконным. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Еще во время предвыборной гонки в 2016 году президент США Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его. В 2016 году Сноуден заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обаму о помиловании.