Главред издания «Новости Киселевска» рассказала о вызове на допрос по делу о клевете из-за статей о состоянии местной школы

Главного редактора издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову вызвали на допрос по уголовному делу о клевете (128.1 УК). Об этом сообщает местное издание «Абажур» со ссылкой на саму Зубкову.

По словам Зубковой, инициатива допроса принадлежит прокурору города Алексею Трефилову. Журналистке позвонил дознаватель из горотдела полиции с просьбой «явиться на беседу», на требование выслать повестку дознаватель заявила, что Зубкову «доставят на допрос силами участковых».

Журналистка передала, что, по словам дознавателя, инициатива исходит от городского прокурора в связи с вступлением в силу нового закона, предусматривающего крупные штрафы и лишение свободы за клевету.

Зубкова добавила, что речь идет о «деле школы №24». Издание «Новости Киселевска» рассказывало о том, как родительский комитет школы собирает деньги «на лампочки» при достаточном финансировании из бюджета.

Также Зубкова опубликовала выдержку из обследования технического состояния школы, согласно которой она находится в плохом состоянии: «…дальнейшая эксплуатация здания недопустима, реконструкция здания МБОУ „Основная школа 24“ на предмет сейсмоусиления нецелесообразна и сопоставима со стоимостью нового строительства». Городские депутаты и прокуратура города отвечали, что со зданием школы все в порядке, подчеркивает журналистка.

Новый закон о клевете, инициатором которого стал депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, предусматривает введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете. Президент подписал закон накануне Нового года, новые правила уже вступили в силу. Теперь за клевету, в том числе через СМИ или интернет, может грозить штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.