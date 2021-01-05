Борис Джонсон объявил о введении третьего по счету локдауна в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении к нации объявил, что с 5 января в стране вводится новый локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает британская «Би-би-си».

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — заявил премьер, добавив, что это поможет взять ситуацию под контроль и развернуть полномасштабную вакцинацию в стране.

С 5 января все начальные и средние школы страны перейдут на дистанционный формат обучения, власти также пересмотрят расписание выпускных экзаменов. Ввиду новых ограничений «нечестно» сдавать все экзамены этим летом, заявил Джонсон. По его словам, школы могут стать переносчиками нового штамма коронавируса.

Правительство опубликовало полное руководство, которое объясняет, что людям разрешено и не разрешено делать в условиях нового национального запрета.

Вводится обязательная самоизоляция — люди не смогут покидать свои дома за исключением определенных причин, таких как поход на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом.

Все школы и колледжи будут закрыты для большинства учеников, дистанционное обучение продлится предварительно до середины февраля.

Детские сады останутся открытыми.

Кафе и рестораны будут работать на доставку.

Спортивные объекты, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортивные залы, должны закрыться.

Джонсон уверил, что ситуация отличается от той, что была весной, потому что Великобритания «развертывает самую большую программу вакцинации в своей истории». «Сейчас, более чем когда-либо, мы должны сплотиться», — заявил Джонсон, добавив, что понимает разочарование и переживание людей.

Накануне медработники и Минздрав Британии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти повысить уровень эпидемической опасности в стране до максимального — пятого — уровня. По словам автором заявления, если этого не случится, национальная медицина просто не сможет справиться с большим потоком пациентов.

Новый вид COVID-19 — мутацию VUI-202012/01 — выявили в Великобритании в конце декабря. По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.