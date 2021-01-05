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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ по хоккею. Российские хоккеисты сыграют с командой Финляндии в матче за бронзу

Спорт33

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Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира. Матч проходил в канадском городе Эдмонтон. Теперь Россия может рассчитывать только на третье место в турнире.

 

У команды из Канады голы забили Алекс Ньюхук (на первой минуте), Коннор Макмайкл (11), Коул Перфетти (16), Брэйден Шнайдер (25), Дилан Казенс (59), который забил в пустые ворота.

Во втором периоде при счете 0:4 сборная России смогла провести гол, однако команда Канады потребовала пересмотреть гол. После просмотра видеоповтора, выяснилось, что российские хоккеисты попали в положение «вне игры».

 

Тренерский штаб сборной России в тот момент, когда уже заканчивался третий период, решил поменять вратаря на полевого игрока. Канадская команда воспользовалась этим и забила свою пятую шайбу в пустые ворота.

 

Также на матче в Эдмонтоне сборная США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 4:3 обыграла команду Финляндии. Таким образом, команда США вышла в финал и сыграет с командой Канады 6 января в 05:30 по мск. Команда России в матче за третье место, который пройдет 6 января в 01:30 по мск, сыграет со сборной Финляндии.

Теги:
ng, турнир, хоккей
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