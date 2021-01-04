Умер солист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо

Минский городской исполнительный комитет аннулировал гастрольные удостоверения на выступления беларуского стендап-комика Славы Комиссаренко, которые должны были пройти в начале апреля. Об этом TUT.by сообщил организатор концертов.

Роман Боллоников, руководитель компании-организатора концертов Wonderland Events пояснил, что в Мингорисполкоме дают «странные комментарии» о причинах аннулирования удостоверения. Так, авторы письма об аннулировании удостоверения «дополнительно обращают внимание» на критерии присвоение знака возрастной категории. При этом, отмечают организаторы выступлений, было поставлено максимально возможное возрастное ограничение: 18+.

В другом письме говорилось, что решение принято после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет», пишет TUT.by.

По словам самого Комиссаренко, концерты были отменены после его участия в ютуб-шоу «Что было дальше», в котором стендап-комик пародировал Александра Лукашенко и высказывался о фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

«Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне главный ковид-диссидент», — прокомментировал ситуацию Комиссаренко.

Как отмечают организаторы концертов, гастрольные удостоверения на выступления, запланированные в Витебске и Гомеле, продолжают действовать. Однако по инициативе организатора эти выступления также не состоятся.