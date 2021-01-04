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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Умер солист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо
На 42-м году жизни умер солист финской метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо. Об этом сообщается на сайте группы.
В сообщении говорится, что Лайхо скончался в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе.
«Ушел из жизни один из самых известных гитаристов в мире Алекси Лайхо. <...> В последние годы у Лайхо были серьезные проблемы со здоровьем», — говорится в сообщении на сайте группы.
Дэт-метал группа Children of Bodom была основана в 1993 году. Лайхо был лидером группы вплоть до ее роспуска в 2019 году. За более чем 25 лет существования группа выпустила 10 альбомов и продала более 250 тысяч копий пластинок в Финляндии, что позволило им стать одними из самых продоваемых артистов страны.
Стендап-комику Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на выступления в Минске
Минский городской исполнительный комитет аннулировал гастрольные удостоверения на выступления беларуского стендап-комика Славы Комиссаренко, которые должны были пройти в начале апреля. Об этом TUT.by сообщил организатор концертов.
Роман Боллоников, руководитель компании-организатора концертов Wonderland Events пояснил, что в Мингорисполкоме дают «странные комментарии» о причинах аннулирования удостоверения. Так, авторы письма об аннулировании удостоверения «дополнительно обращают внимание» на критерии присвоение знака возрастной категории. При этом, отмечают организаторы выступлений, было поставлено максимально возможное возрастное ограничение: 18+.
В другом письме говорилось, что решение принято после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет», пишет TUT.by.
По словам самого Комиссаренко, концерты были отменены после его участия в ютуб-шоу «Что было дальше», в котором стендап-комик пародировал Александра Лукашенко и высказывался о фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.
«Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне главный ковид-диссидент», — прокомментировал ситуацию Комиссаренко.
Как отмечают организаторы концертов, гастрольные удостоверения на выступления, запланированные в Витебске и Гомеле, продолжают действовать. Однако по инициативе организатора эти выступления также не состоятся.