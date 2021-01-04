Путин предложил разработать сертификаты о прививках от COVID-19 для выезда за рубеж

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о выдаче международных сертификатов россиянам, сделавшим прививку от коронавируса. Полный список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

До 20 января кабмин должен будет представить свои предложения Путину. Речь идет о российских вакцинах. Подобные сертификаты могут понадобиться для «осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств».

Вопрос о выдаче сертификатов о прививках для выезда за рубеж подняли журналисты во время ежегодной пресс-конференции Путина. Глава государства тогда заявил, что это предложение требует дополнительного изучения.

В России массовая вакцинация граждан стартовала 5 декабря: желающие получают препарат «Спутник V», созданный учеными Центра Гамалеи при содействии министерства обороны. По словам разработчиков, его эффективность превысила 95%, а против тяжелых форм коронавируса — все 100%. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на сегодняшний день прививку от COVID-19 уже успели сделать более 800 тысяч россиян, из них 50 тысяч — москвичи. Столичным студентам и пожилым москвичам, сделавшим прививки, пообещали разблокировать социальные карты для льготного проезда в общественном транспорте.