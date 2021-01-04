Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге 

Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения.

Состояние здоровья 86-летнего артиста медики оценивают как стабильное. «По мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — объяснила дочь Басилашвили.

Несколько дней назад с COVID-19 в больницу также положили актрису Алису Фрейндлих, которая попала в реанимацию после недели лечения дома. Она все еще находится в тяжелом состоянии. Фрейндлих, как и Басилашвили, служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

Ранее в разговоре с «Новой» представитель БДТ рассказал, что среди актеров театра многие переболели коронавирусом.

За последние месяцы в Санкт-Петербурге значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка: власти прогнозируют три волны заболеваемости COVID-19 после праздников. Были проблемы и с койками в ковидных стационарах. Сегодня впервые с начала пандемии северная столица обошла Москву по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.