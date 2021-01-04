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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения.
Состояние здоровья 86-летнего артиста медики оценивают как стабильное. «По мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — объяснила дочь Басилашвили.
Несколько дней назад с COVID-19 в больницу также положили актрису Алису Фрейндлих, которая попала в реанимацию после недели лечения дома. Она все еще находится в тяжелом состоянии. Фрейндлих, как и Басилашвили, служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.
Ранее в разговоре с «Новой» представитель БДТ рассказал, что среди актеров театра многие переболели коронавирусом.
За последние месяцы в Санкт-Петербурге значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка: власти прогнозируют три волны заболеваемости COVID-19 после праздников. Были проблемы и с койками в ковидных стационарах. Сегодня впервые с начала пандемии северная столица обошла Москву по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом.
Теги:sn, басилашвили, коронавирус, Санкт-Петербург
Иностранный язык исключили из числа обязательных ЕГЭ
Иностранный язык исключили из списка предметов, по которым выпускники школ обязаны сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Соотвествующий приказ министерства просвещения опубликован на портале правовой информации.
Таким образом, обязательными останутся экзамены по русскому языку и математике. Английский, французский, немецкий, испанский или китайский языки по окончании 11 класса школьники смогут сдать по желанию.
Против введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку выступали несколько общественных организаций, среди которых был и Национальный родительский комитет. В Рособрнадзоре отмечали неравенство условий для учеников из разных регионов и невысокий уровнь преподавания в сельских школах.
Федеральный государственный образовательный стандарт, предусматривающий введение третьего обязательного ЕГЭ по иностранному языку, был принят в 2012 году. Тогда планировалось ввести этот экзамен с 2020 года, однако позже введение нового экзамена отложили еще на два года.