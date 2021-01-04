Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

IX докфест идет

Весь день 4 января — смотрите фильм «Секретарь по идеологии» (лучший дебют «Артдокфеста»-2019!)

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге 

Общество1

1
 

Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения. 

Состояние здоровья 86-летнего артиста медики оценивают как стабильное. «По мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — объяснила дочь Басилашвили.

Несколько дней назад с COVID-19 в больницу также положили актрису Алису Фрейндлих, которая попала в реанимацию после недели лечения дома. Она все еще находится в тяжелом состоянии. Фрейндлих, как и Басилашвили, служит в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

Ранее в разговоре с «Новой» представитель БДТ рассказал, что среди актеров театра многие переболели коронавирусом. 

За последние месяцы в Санкт-Петербурге значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка: власти прогнозируют три волны заболеваемости COVID-19 после праздников. Были проблемы и с койками в ковидных стационарах. Сегодня впервые с начала пандемии северная столица обошла Москву по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. 

Теги:
sn, басилашвили, коронавирус, Санкт-Петербург

Иностранный язык исключили из числа обязательных ЕГЭ 

Общество550

550
 

Иностранный язык исключили из списка предметов, по которым выпускники школ обязаны сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Соотвествующий приказ министерства просвещения опубликован на портале правовой информации. 

Таким образом, обязательными останутся экзамены по русскому языку и математике. Английский, французский, немецкий, испанский или китайский языки по окончании 11 класса школьники смогут сдать по желанию. 

Против введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку выступали несколько общественных организаций, среди которых был и Национальный родительский комитет. В Рособрнадзоре отмечали неравенство условий для учеников из разных регионов и невысокий уровнь преподавания в сельских школах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, предусматривающий введение третьего обязательного ЕГЭ по иностранному языку, был принят в 2012 году. Тогда планировалось ввести этот экзамен с 2020 года, однако позже введение нового экзамена отложили еще на два года.

Теги:
sn, егэ, школа, дети, образование
Больше интересного в вашей ленте
Темная сторона жизни в центре вьетнамского мегаполиса. От белого здесь не отстают
Вы будете видеть меньше такого
Советские танки Т-34/КВ-1/КВ-1С против танковых дивизий СС на Миус-фронте в июле-августе 43-го. Забытый разгром
Вы будете видеть меньше такого
Принудительное изъятие единственного жилья – новый закон
Вы будете видеть меньше такого
Организация развивающих занятий с комплексом «НАУКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ»
Вы будете видеть меньше такого
Два часа сидели в болоте: как белорусы ездят на московский рынок "Садовод"
Вы будете видеть меньше такого
10 лучших зимних кроссовок для бега – рейтинг 2020 года
Вы будете видеть меньше такого
Ученые обнаружили отклонения при экспериментах на Большом Адроном коллайдере
Вы будете видеть меньше такого
Недорогой безрамочный телевизор Samsung UHD 4K 120 Гц, очень огненное предложение, лучшая цена на рынке
Вы будете видеть меньше такого
Как я готовлю креветки в духовке (не варю, не жарю и не мою потом плиту)
Вы будете видеть меньше такого
Рейтинг лучших моделей 4К телевизоров
Вы будете видеть меньше такого
Почему Марина Александрова родилась не в СССР, ее настоящая фамилия по отцу и национальность
Вы будете видеть меньше такого
Самые странные и необычные звездные пары Голливуда и России
Вы будете видеть меньше такого
Капремонт мотора весты, не требующего ремонта. Пробег 376 тысяч км на масле Lukoil 5w40. Показываю состояние мотора
Вы будете видеть меньше такого
5 привычек датчан в питании, которые я переняла с удовольствием
Вы будете видеть меньше такого
Странные модные советы от Эвелины Хромченко: думаю они многих удивят... (экономно и экологично)
Вы будете видеть меньше такого
По пути домой
Вы будете видеть меньше такого
Новые штрафы для водителей в 2021 году. Таблица
Вы будете видеть меньше такого
Почти вечные ножи ледобура. Не боятся льда с песком
Вы будете видеть меньше такого
5 брендов, которые делают действительно теплые зимние ботинки
Вы будете видеть меньше такого
Растения под ним гибнут. Поэтому я перестала укрывать растения одним нетканым материалом без дополнительной защиты
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera