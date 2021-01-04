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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Иностранный язык исключили из числа обязательных ЕГЭ 

Общество1

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Иностранный язык исключили из списка предметов, по которым выпускники школ обязаны сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Соотвествующий приказ министерства просвещения опубликован на портале правовой информации. 

Таким образом, обязательными останутся экзамены по русскому языку и математике. Английский, французский, немецкий, испанский или китайский языки по окончании 11 класса школьники смогут сдать по желанию. 

Против введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку выступали несколько общественных организаций, среди которых был и Национальный родительский комитет. В Рособрнадзоре отмечали неравенство условий для учеников из разных регионов и невысокий уровнь преподавания в сельских школах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, предусматривающий введение третьего обязательного ЕГЭ по иностранному языку, был принят в 2012 году. Тогда планировалось ввести этот экзамен с 2020 года, однако позже введение нового экзамена отложили еще на два года.

Теги:
sn, егэ, школа, дети, образование

Впервые с конца ноября в России выявили менее 24 тысяч случаев COVID-19 за сутки 

Общество396

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В России за сутки выявили 23351 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Впервые с конца ноября число новых заболевших не превышает 24 тысячи. В Москве зафиксировали 3591 новый случай, в северной столице — 3657. Петербург впервые обогнал Москву по числу заразившихся за сутки. Всего с марта положительным тест на коронавирус оказался более чем у 3,2 миллиона жителей России.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 482 человека. Из них 74 — в Москве, 79 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Подмосковье. Всего с начала распространения инфекции в России от нее умерли почти 59 тысяч пациентов.

Тем временем в мире число заражений превысило 85 миллионов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших — около 20,6 млн — в США. На втором месте — Индия (более 10 млн), на третьем — Бразилия (более 7,7 млн). Следом идут Россия (более 3,2 млн) и Франция (более 2,7 млн).

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус
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