Иностранный язык исключили из числа обязательных ЕГЭ 

В России за сутки выявили 23351 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Впервые с конца ноября число новых заболевших не превышает 24 тысячи. В Москве зафиксировали 3591 новый случай, в северной столице — 3657. Петербург впервые обогнал Москву по числу заразившихся за сутки. Всего с марта положительным тест на коронавирус оказался более чем у 3,2 миллиона жителей России.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 482 человека. Из них 74 — в Москве, 79 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Подмосковье. Всего с начала распространения инфекции в России от нее умерли почти 59 тысяч пациентов.

Тем временем в мире число заражений превысило 85 миллионов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших — около 20,6 млн — в США. На втором месте — Индия (более 10 млн), на третьем — Бразилия (более 7,7 млн). Следом идут Россия (более 3,2 млн) и Франция (более 2,7 млн).