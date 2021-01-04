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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Впервые с конца ноября в России выявили менее 24 тысяч случаев COVID-19 за сутки 

Общество111

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В России за сутки выявили 23351 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Впервые с конца ноября число новых заболевших не превышает 24 тысячи. В Москве зафиксировали 3591 новый случай, в северной столице — 3657. Петербург впервые обогнал Москву по числу заразившихся за сутки. Всего с марта положительным тест на коронавирус оказался более чем у 3,2 миллиона жителей России.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 482 человека. Из них 74 — в Москве, 79 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Подмосковье. Всего с начала распространения инфекции в России от нее умерли почти 59 тысяч пациентов.

Тем временем в мире число заражений превысило 85 миллионов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших — около 20,6 млн — в США. На втором месте — Индия (более 10 млн), на третьем — Бразилия (более 7,7 млн). Следом идут Россия (более 3,2 млн) и Франция (более 2,7 млн).

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

В Баренцевом море прекратили поиски погибших моряков с рыболовецкого судна «Онега» 

Общество219

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Спасатели прекратили поиски членов экипажа затонувшего на прошлой неделе рыболовецкого судна «Онега». Об этом ТАСС рассказали в в пресс-службе Росморречфлота.

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — цитирует агентство пресс-службу.

Уже на следующий день после катастрофы спасатели рассказали «Новой», что шансов найти живыми пропавших без вести моряков с «Онеги» нет. По словам тех, кто спасся, моряков смыло за борт волной.

Судно затонуло 28 декабря близ Новой Земли, погода в районе была штормовая — 10 баллов, ветер — до 25 метров в секунду, высота волны — 4-6 метров, температура воздуха до -30. Катастрофа произошла рано утром — в 7:30 спасательные службы получили сигнал бедствия. На борту «Онеги» находились 19 человек, двоим из них удалось спастись.

Точные причины трагедии пока не установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.

Теги:
sn, рыбаки, баренцево море, кораблекрушение
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