В Баренцевом море прекратили поиски погибших моряков с рыболовецкого судна «Онега» 

Спасатели прекратили поиски членов экипажа затонувшего на прошлой неделе рыболовецкого судна «Онега». Об этом ТАСС рассказали в в пресс-службе Росморречфлота.

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — цитирует агентство пресс-службу.

Уже на следующий день после катастрофы спасатели рассказали «Новой», что шансов найти живыми пропавших без вести моряков с «Онеги» нет. По словам тех, кто спасся, моряков смыло за борт волной.

Судно затонуло 28 декабря близ Новой Земли, погода в районе была штормовая — 10 баллов, ветер — до 25 метров в секунду, высота волны — 4-6 метров, температура воздуха до -30. Катастрофа произошла рано утром — в 7:30 спасательные службы получили сигнал бедствия. На борту «Онеги» находились 19 человек, двоим из них удалось спастись.

Точные причины трагедии пока не установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.