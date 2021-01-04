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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В Баренцевом море прекратили поиски погибших моряков с рыболовецкого судна «Онега» 

Общество10

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Спасатели прекратили поиски членов экипажа затонувшего на прошлой неделе рыболовецкого судна «Онега». Об этом ТАСС рассказали в в пресс-службе Росморречфлота.

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — цитирует агентство пресс-службу.

Уже на следующий день после катастрофы спасатели рассказали «Новой», что шансов найти живыми пропавших без вести моряков с «Онеги» нет. По словам тех, кто спасся, моряков смыло за борт волной.

Судно затонуло 28 декабря близ Новой Земли, погода в районе была штормовая — 10 баллов, ветер — до 25 метров в секунду, высота волны — 4-6 метров, температура воздуха до -30. Катастрофа произошла рано утром — в 7:30 спасательные службы получили сигнал бедствия. На борту «Онеги» находились 19 человек, двоим из них удалось спастись.

Точные причины трагедии пока не установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.

Теги:
sn, рыбаки, баренцево море, кораблекрушение

Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером Палаты представителей Конгресса США 

Политика190

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Спикером Палаты представителей Конгресса США вновь стала кандидат от Демократической партии Нэнси Пелоси, которая занимала этот пост с 2019 года. Об этом сообщается на сайте палаты.

За Пелоси проголосовали 216 человек, а за ее соперника — республиканца Кевина Маккарти — 209.

В марте Пелоси исполнится 81 год. Палату представителей она возглавляла в 2007–2011 годах, а затем — с 2019 года. Пелоси — первая и пока единственная женщина, занимавшая подобный пост. Представительница Демократической партии активно критиковала президента Дональда Трампа. Именно она объявила о начале процедуры импичмента президента после публикации разговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о заморозке военной помощи Украине.

Членов палаты представителей американские граждане выбирали во Всеобщий день голосования 3 ноября. Демократы получили 222 места и сохранили большинство, а республиканцы — 211 мест.

Теги:
sn, конгресс, выборы, сша
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