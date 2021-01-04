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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером Палаты представителей Конгресса США 

Политика54

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Спикером Палаты представителей Конгресса США вновь стала кандидат от Демократической партии Нэнси Пелоси, которая занимала этот пост с 2019 года. Об этом сообщается на сайте палаты.

За Пелоси проголосовали 216 человек, а за ее соперника — республиканца Кевина Маккарти — 209.

В марте Пелоси исполнится 81 год. Палату представителей она возглавляла в 2007–2011 годах, а затем — с 2019 года. Пелоси — первая и пока единственная женщина, занимавшая подобный пост. Представительница Демократической партии активно критиковала президента Дональда Трампа. Именно она объявила о начале процедуры импичмента президента после публикации разговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о заморозке военной помощи Украине.

Членов палаты представителей американские граждане выбирали во Всеобщий день голосования 3 ноября. Демократы получили 222 места и сохранили большинство, а республиканцы — 211 мест.

Теги:
sn, конгресс, выборы, сша

Глава МВД Сербии рассказал о незаконной прослушке президента Вучича

Политика3 767

3 767
 

Телефонные разговоры президента Вучича незаконно прослушивались. Об этом, как передает местное издание Danas, рассказал министр внутренних дел Александр Вулин.

По словам Вулина, главу государства прослушивали «не из благих намерений», однако цели злоумышленников пока не ясны. Сейчас правоохранители и спецслужбы начали расследование инцидента.

Глава МВД связал прослушку президента с задержаниями представителей черногорских мафиозных кланов и борьбой главы государства с организованной преступностью.

Вулин также напомнил, что в последние годы сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали несколько человек, которые угрожали Вучичу и его семье в соцсетях.

Теги:
sn, прослушка, президент, сербия
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