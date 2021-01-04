Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером Палаты представителей Конгресса США 

Спикером Палаты представителей Конгресса США вновь стала кандидат от Демократической партии Нэнси Пелоси, которая занимала этот пост с 2019 года. Об этом сообщается на сайте палаты.

За Пелоси проголосовали 216 человек, а за ее соперника — республиканца Кевина Маккарти — 209.

В марте Пелоси исполнится 81 год. Палату представителей она возглавляла в 2007–2011 годах, а затем — с 2019 года. Пелоси — первая и пока единственная женщина, занимавшая подобный пост. Представительница Демократической партии активно критиковала президента Дональда Трампа. Именно она объявила о начале процедуры импичмента президента после публикации разговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского о заморозке военной помощи Украине.

Членов палаты представителей американские граждане выбирали во Всеобщий день голосования 3 ноября. Демократы получили 222 места и сохранили большинство, а республиканцы — 211 мест.