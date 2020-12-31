АФИША
IX документальный фестиваль «Новой газеты» и Артдокфеста со 2—12 января 2021 года: один день — один фильм
Материалы
Рубрики
Темы
- Тексты года «Новой». Антология76 материалов
- Герои года в «Новой газете»11 материалов
- Трусы, балбесы и Навальный7 материалов
Свежий выпуск
№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Пятерым сотрудникам белорусского «Пресс-клуба» предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
В Беларуси основательнице «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь.
«Обвинения предъявлены по той же статье — ч. 2 ст. 243 УК. Мама остаётся под стражей. Минимум до 22 февраля, если я правильно посчитала», — написала она.
Tut.by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского пишет, что обвинение предъявили финансовому директору «Пресс-клуба» Сергею Ольшевскому, программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому.
Они остаются под стражей в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.
Помимо этого, члену основного состава Координационного совета Ксении Луцкиной предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК). Она также находится в СИЗО-1.
22 декабря в офисе и домах сотрудников «Пресс-клуба» прошли обыски. Тогда задержали пять сотрудников организации и бывшую журналисту Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину. Уголовное дело передали в Следственный комитет.