Пятерым сотрудникам белорусского «Пресс-клуба» предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

В Беларуси основательнице «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь.

«Обвинения предъявлены по той же статье — ч. 2 ст. 243 УК. Мама остаётся под стражей. Минимум до 22 февраля, если я правильно посчитала», — написала она.

Tut.by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского пишет, что обвинение предъявили финансовому директору «Пресс-клуба» Сергею Ольшевскому, программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому.

Они остаются под стражей в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Помимо этого, члену основного состава Координационного совета Ксении Луцкиной предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК). Она также находится в СИЗО-1.

22 декабря в офисе и домах сотрудников «Пресс-клуба» прошли обыски. Тогда задержали пять сотрудников организации и бывшую журналисту Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину. Уголовное дело передали в Следственный комитет.