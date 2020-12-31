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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Пятерым сотрудникам белорусского «Пресс-клуба» предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Общество48

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В Беларуси основательнице «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь. 

«Обвинения предъявлены по той же статье — ч. 2 ст. 243 УК. Мама остаётся под стражей. Минимум до 22 февраля, если я правильно посчитала», — написала она.  

Tut.by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского пишет, что обвинение предъявили финансовому директору «Пресс-клуба» Сергею Ольшевскому, программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому.

Они остаются под стражей в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Помимо этого, члену основного состава Координационного совета Ксении Луцкиной предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК). Она также находится в СИЗО-1. 

22 декабря в офисе и домах сотрудников «Пресс-клуба» прошли обыски. Тогда задержали пять сотрудников организации и бывшую журналисту Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину. Уголовное дело передали в Следственный комитет. 

Теги:
sf, обыски, беларусь, задержания, сизо
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