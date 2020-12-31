Сторонника бывшего схимонаха Сергия арестовали на 15 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно арестовал Всеволода Могучева, пресс-секретаря бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат задержанного Михаил Толмачев.

Могучева задержали днем 28 декабря. Он находился в автомобиле вместе с женой около своего дома, когда к ним подошли полицейские. Могучев не вышел из машины, поэтому его насильно вытащили из салона. Руководил действиями полицейских следователь СК.

«Никаких звонков или письменных уведомлений моему доверителю до момента задержания не поступало», — пояснил адвокат, отметив, что статус Могучева в деле и суть самого дела по-прежнему не ясны.

Сутки Могучев провел в изоляторе временного содержания. В это время произошел штурм монастыря Росгвардией и задержание Николая Романова (бывшего отца Сергия). Днем 30 декабря пресс-секретаря монастыря привезли в Ленинский районный суд по административному делу о неподчинении действиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). Молодому мужчине стало плохо в суде, и его увезла скорая помощь. Без его участия суд, рассмотрев материалы административного правонарушения, вынес ему наказание в виде пяти суток ареста.

В тот же день Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда, освободив Могучева сразу после заседания. Несмотря на судебный вердикт, силовики не отпустили Могучева, а увезли его в спецприемник для административных задержанных.

«Сегодня 30 декабря, на часах 22:30. Я нахожусь по адресу Елизаветинское шоссе, 19 и ожидаю своего мужа уже с 19:30. До сих пор его не выпускают, хотя СМИ давно уже написали, что его выпустили. Сегодня областным судом было принято решение отпустить Всеволода из заключения, но, как мы видим, его никто не отпускает, и мы не знаем, где он вообще», — рассказала Алена Могучева, супруга задержанного, в видеообращении.

31 декабря полицейские привезли Могучева на повторное рассмотрения дела об административном правонарушении в Ленинский районный суд, однако заседание пришлось отложить, так как задержанному снова стало плохо. Приехавшие врачи скорой помощи сначала госпитализировали его, но вскоре вернули в суд, объяснив, что причины для госпитализации нет.

По словам сторонников Могучева, госпитализацию именно этого пациента врачам запретил Минздрав.

Сам задержанный лежал на полу, на его лице ссадины, он говорил, что его пытаются запугать, чтобы он дал показания против отца Сергия.

«Это какой-то 37-й год, я опасаюсь за свою жизни и жизнь своих близких», — говорит Всеволод Могучев на видеозаписи, предоставленной его сторонниками.

Официально причина интереса правоохранительных органов к Всеволоду Могучеву до сих пор не названа. Предположительно, его задержали в связи с делом Романова, которого 29 декабря арестовали на два месяца. Его подозревают в «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», размещенные на ютьюб-канале Всеволода Могучева 5 декабря. Кроме того, схимонаху предъявили обвинения в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148 УК) и в самоуправстве (ст. 330 УК).