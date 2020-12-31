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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Порошенко назвал себя инициатором операции, которая завершилась задержанием 33 бойцов «ЧВК Вагнера» в Беларуси
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал себя инициатором спецоперации, в результате которой в Беларуси задержали 33 бойцов «ЧВК Вагнера». Такое заявление он сделал в эфире украинского «5 канала».
По словам Порошенко, в 2018 году он лично санкционировал спецоперацию как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
«Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления — государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17», — сказал Порошенко, добавив, что спецоперация по задержанию бойцов «ЧВК Вагнер» была сорвана «конкретными лицами».
Он также призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.
В конце августа президент России Владимир Путин назвал задержание в Беларуси «операцией украинских спецслужб совместно с американскими».
В конце июля 33 бойцов задержали в Беларуси. В КГБ Беларуси утверждали, что задержанные прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Ведомство также сообщало, что они — наемники из «ЧВК Вагнера». «Новой газете» удалось установить, что они связаны с военной организацией российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Президент Украины Владимир Зеленский просил выдать задержанных, так как они могли принимать участие в военном конфликте на Донбассе. Однако 14 августа Беларусь отправила всех задержанных в Россию.