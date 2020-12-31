Порошенко назвал себя инициатором операции, которая завершилась задержанием 33 бойцов «ЧВК Вагнера» в Беларуси

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал себя инициатором спецоперации, в результате которой в Беларуси задержали 33 бойцов «ЧВК Вагнера». Такое заявление он сделал в эфире украинского «5 канала».

По словам Порошенко, в 2018 году он лично санкционировал спецоперацию как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

«Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления — государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17», — сказал Порошенко, добавив, что спецоперация по задержанию бойцов «ЧВК Вагнер» была сорвана «конкретными лицами».

Он также призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.

В конце августа президент России Владимир Путин назвал задержание в Беларуси «операцией украинских спецслужб совместно с американскими».

В конце июля 33 бойцов задержали в Беларуси. В КГБ Беларуси утверждали, что задержанные прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Ведомство также сообщало, что они — наемники из «ЧВК Вагнера». «Новой газете» удалось установить, что они связаны с военной организацией российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Президент Украины Владимир Зеленский просил выдать задержанных, так как они могли принимать участие в военном конфликте на Донбассе. Однако 14 августа Беларусь отправила всех задержанных в Россию.