Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

АФИША

IX документальный фестиваль «Новой газеты» и Артдокфеста со 2—12 января 2021 года: один день — один фильм

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

Порошенко назвал себя инициатором операции, которая завершилась задержанием 33 бойцов «ЧВК Вагнера» в Беларуси

Политика28

28
 

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал себя инициатором спецоперации, в результате которой в Беларуси задержали 33 бойцов «ЧВК Вагнера». Такое заявление он сделал в эфире украинского «5 канала».

По словам Порошенко, в 2018 году он лично санкционировал спецоперацию как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

«Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления — государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17», — сказал Порошенко, добавив, что спецоперация по задержанию бойцов «ЧВК Вагнер» была сорвана «конкретными лицами».

Он также призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.

В конце августа президент России Владимир Путин назвал задержание в Беларуси «операцией украинских спецслужб совместно с американскими».

В конце июля 33 бойцов задержали в Беларуси. В КГБ Беларуси утверждали, что задержанные прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Ведомство также сообщало, что они — наемники из «ЧВК Вагнера». «Новой газете» удалось установить, что они связаны с военной организацией российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Президент Украины Владимир Зеленский просил выдать задержанных, так как они могли принимать участие в военном конфликте на Донбассе. Однако 14 августа Беларусь отправила всех задержанных в Россию.

Теги:
украина, sf, наемники, порошенко, беларусь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera