Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

АФИША

IX документальный фестиваль «Новой газеты» и Артдокфеста со 2—12 января 2021 года: один день — один фильм

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

В России выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Общество125

125
 

За последние сутки в России выявили 27 747 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Днем ранее за сутки зафиксировали 26 513 случаев. 

Общее число заболевших по стране превысило 3,1 млн. 

В Москве за последний день выявили 6566 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявили 3758 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1487, в Нижегородской области — 501, в Свердловской области — 394.

За последний день скончались 593 пациента с COVID-19, число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 57 019. Выздороветь за последние сутки удалось 28 922 пациентам. 

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований препарата-антидота для лечения COVID-19. Доклинические исследования препарата показали его эффективность на уровне более 99%, а также его безопасность, так как он не воздействует на организм и иммунитет человека.

Разрабатываемое лекарство представляет комбинацию синтетических малых интерферирующих РНК, специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса по принципу комплементарности. В результате препарат подавляет активность вируса, а не только его симптомы. 

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 82,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 19,7 млн), Индии (более 10,2 млн) и Бразилии (более 7,6 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения коронавирусом.

Теги:
sf, заражения, COVID-19, коронавирус
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera