В России выявили 27 747 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 27 747 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Днем ранее за сутки зафиксировали 26 513 случаев.

Общее число заболевших по стране превысило 3,1 млн.

В Москве за последний день выявили 6566 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявили 3758 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1487, в Нижегородской области — 501, в Свердловской области — 394.

За последний день скончались 593 пациента с COVID-19, число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 57 019. Выздороветь за последние сутки удалось 28 922 пациентам.

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований препарата-антидота для лечения COVID-19. Доклинические исследования препарата показали его эффективность на уровне более 99%, а также его безопасность, так как он не воздействует на организм и иммунитет человека.

Разрабатываемое лекарство представляет комбинацию синтетических малых интерферирующих РНК, специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса по принципу комплементарности. В результате препарат подавляет активность вируса, а не только его симптомы.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 82,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (более 19,7 млн), Индии (более 10,2 млн) и Бразилии (более 7,6 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения коронавирусом.