Китай одобрил применение вакцины Sinopharm от COVID-19. Ее эффективность составляет 79,34%

Власти Китая одобрили использование вакцины, разработанной китайской фармацевтической корпорацией Sinopharm (China National Pharmaceutical Group). Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на замглавы Государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией КНР Чэнь Шифэй.

Шифэй отметил, что преимущества вакцины превышают риски, и добавил, что третья фаза испытаний еще продолжается.

Накануне разработчики препарата заявили, что его эффективность составляет 79,34% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний.

Испытания вакцины проводятся также в других странах, среди которых ОАЭ, Бахрейн, Иордания, Перу и Аргентина. Власти ОАЭ уже одобрили использование вакцины, заявив об эффективности на уровне 86%. В Бахрейне также одобрили препарат.

Вакцину Sinopharm в Китае используют уже с июля, но только в экстренных случаях. По данным Associated Press, уже более миллиона медицинских работников и других групп населения привились препаратом Sinopharm и вакциной, разработанной другой компанией, Sinovac.