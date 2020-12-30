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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Минздрав разрешил клинические исследования антидота для лечения COVID-19

Общество4

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований препарата-антидота для лечения COVID-19. Об этом сообщается на сайте агентства. 

В рамках первой фазы в ФМБА хотят изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследования проведут на базе агентства, сейчас ведется набор добровольцев. 

Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что доклинические исследования показали эффективность препарата более 99%, а также его безопасность, так как он не воздействует на организм и иммунитет человека. «Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире», — заявила она. 

Разрабатываемое лекарство представляет комбинацию синтетических малых интерферирующих РНК, специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса по принципу комплементарности. В результате препарат подавляет активность вируса, а не только его симптомы, отметили в ФМБА. 

Скворцова также рассказала, что агентство разрабатывает и другой препарат для профилактики и подавления цитокинового шторма (поздней стадии инфекционного процесса). «Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время идет последняя стадия его регистрации», — добавила она (цитата по ТАСС).

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Теги:
em, коронавирус, минздрав, фмба
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