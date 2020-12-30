АФИША
IX документальный фестиваль «Новой газеты» и Артдокфеста со 2—12 января 2021 года: один день — один фильм
Материалы
Рубрики
Темы
- Герои года в «Новой газете»10 материалов
- Трусы, балбесы и Навальный7 материалов
- Лучшие аферы 90-х. Как это было3 материала
Свежий выпуск
№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Власти Москвы закроют Красную площадь в новогоднюю ночь
С 18:00 31 декабря вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Об этом сообщили в столичной полиции.
ГУМ-каток, который находится на Красной площади, будет работать до 19:00. В столичном департаменте региональной безопасности во время разговора с «Интерфаксом» напомнили, что культурно-массовые мероприятия во время новогодних праздников отменены, и попросили горожан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что зимние каникулы для школьников и учащихся колледжей продлятся до 17 января из-за пандемии. При этом привившиеся от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся COVID-19. За последние сутки в столице зафиксировали 5 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Петербурге, который занимает второе место по числу выявленных случаев COVID-19, власти разрешили заведениям общепита работать до 23:00. Ночью же они должны быть закрыты.