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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Власти Москвы закроют Красную площадь в новогоднюю ночь

Общество154

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С 18:00 31 декабря вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Об этом сообщили в столичной полиции. 

ГУМ-каток, который находится на Красной площади, будет работать до 19:00. В столичном департаменте региональной безопасности во время разговора с «Интерфаксом» напомнили, что культурно-массовые мероприятия во время новогодних праздников отменены, и попросили горожан воздержаться от посещения мест массового скопления людей. 

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что зимние каникулы для школьников и учащихся колледжей продлятся до 17 января из-за пандемии. При этом привившиеся от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом. 

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся COVID-19. За последние сутки в столице зафиксировали 5 105 новых случаев коронавирусной инфекции. 

В Петербурге, который занимает второе место по числу выявленных случаев COVID-19, власти разрешили заведениям общепита работать до 23:00. Ночью же они должны быть закрыты.  

Теги:
коронавирус, красная площадь, москва, em
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