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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В Норвегии пропали 12 человек после схода оползня

Общество411

411
 

В Норвегии недалеко от Осло сошли оползни, десять человек получили травмы, поиски еще 12 продолжаются. Об этом сообщает VG. 

У одного из пострадавших серьезные травмы. Представитель экстренных служб Роджер Петтерсен отметил, что рассматривается возможность того, что многие успели эвакуироваться и не связались с полицией, либо находятся там, где в данный момент осуществляются поиски. 

Спасательные бригады, несмотря на темноту, продолжают поиски пропавших. Норвежским спасателям также помогают бригады из соседней Швеции, отмечает Aftonbladet. 

Оползень сошел утром 30 декабря, мелкие оползни продолжались в течение дня. Повреждены 14 зданий. Эвакуированы из населенного пункта в общей сложности 700 человек. 

Теги:
em, оползни, норвегия

«Меня сегодня хотели отправить в армию»: в Кургане координатора штаба Навального после допроса отвезли на медосвидетельствование

Общество1 122

Юлия БаталоваНовая газета

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Координатора штаба Навального в Кургане Алексея Шварца после многочасового допроса в СК отвезли на медицинское освидетельствование. Об этом он сам рассказал «Новой газете». 

Следователь также изъял у него мобильный телефон в рамках расследования уголовного дела об уклонении от воинской службы (документы есть в распоряжении «Новой»). Связи с активистом не было шесть часов. 

«Когда я пришел на допрос, следователь в присутствии шести-восьми «эшников» вручил мне постановление о производстве освидетельствования и тут же отобрал телефон, — рассказал Шварц. — <...> Двое сотрудников центра "Э" стали понятыми и расписались в протоколе выемки моего телефона. После трехчасового допроса они силой конвоировали меня в больницу, сопровождая на двух машинах. Меня сегодня хотели отправить в армию».

30 декабря — осуществляется последний день призыва в армию в этом году. Во время медосвидетельствования врач подтвердил наличие у Шварца проблем со здоровьем, несовместимых со службой. В частности, у молодого человека есть проблемы со зрением и иные противопоказания для службы по состоянию здоровья.

После прохождения врачебного осмотра ожидающие полицейские и следователь отпустили Шварца, телефон следователь позволил забрать ему после 18:00 в СК. Его координатору штаба Навального передал охранник ведомства. В самом СК ситуацию не прокомментировали. 

Активисту приходят повестки в курганский военкомат, хотя он состоит на учете в Куртамышском военкомате. 25 сентября Шварц пришел в военкомат по письменному приглашению, чтобы отметиться, но на него напал начальник военкомата и применил физическую силу, громко спрашивая, почему он не в армии. 

Активиста тогда насильно выпроводили на улицу. К начальнику военкомата прокуратура применила «меры дисциплинарного характера», а на Шварца завели дело.

В регионе Алексей Шварц, физик по образованию, известен кампанией против добычи урана устаревшим способом, который наносит существенный ущерб экологии, а отходы от его добычи попадают в реку Тобол. 

В июне в армию отправили еще одного сотрудника ФБК Артема Ионова. Директор фонда Иван Жданов говорил, что он не годен к службе из-за астмы. По данным ФБК, Ионов служит на Чукотке. Также в армию летом отправили пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова. По словам главы альянса Анастасии Васильевой, его задержали в Туле за несколько дней до отправки на службу, никаких повесток до этого ему не приходило.

Теги:
армия, штаб навального, курганская область, em
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