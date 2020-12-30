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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Суд в Москве арестовал мужчину по делу о незаконном доступе к гостайне. ТАСС назвал его экс-сотрудником силовых структур

Общество34

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Лефортовский суд Москвы 29 декабря арестовал Николая Колабухова по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну (ч. 2 ст. 283.1 УК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда. 

Меру пресечения Колабухову избрали до 28 февраля следующего года. Других деталей в суде не привели. 

По данным источника ТАСС, Колабухов раньше работал в силовых структурах. Полный тезка Колабухова занимает пост заместителя гендиректора дочерней компании РЖД, АО «Скоростные магистрали», говорится на сайте компании. В самой компании заявили «МБХ медиа», что он там больше не работает.

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Теги:
em, арест, гостайна

«Восточный» отозвал иск к Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok на 2,5 млрд рублей

Общество229

229
 

Банк «Восточный» отказался от гражданского иска на 2,5 млрд рублей к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

«Подписавшего заявление представителя на заседании не было, и заявление было приобщено к делу. Данное заявление будет подлежать рассмотрению непосредственно в судебном разбирательстве с учетом мнения представителя, подписавшего его», — уточнили в суде.

Сегодня Мещанский суд продлил до 4 июня меру пресечения в виде запрета определенных действий для Калви, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, экс-гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова, а также экс-председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева и экс-директора банка по инвестициям Александра Цакунова.

Сотрудников фонда обвинили в том, что в 2017 году они убедили остальных миноритариев банка одобрить получение ценных бумаг на погашение кредита размером 2,5 миллиарда рублей, выданного «Восточным» ПКБ, принадлежащему фонду. Миноритарии оценили ценные бумаги в 600 тысяч рублей и обратились в ФСБ. В Baring Vostok отрицали обвинения. Повторная экспертиза показала, что реальная стоимость акций составляет 3,8 млрд рублей, что еще больше оценки самого Baring Vostok (3 млрд). 

Теги:
банк восточный, калви, иск, baring vostok, em
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