Палата общин одобрила торговую сделку между Великобританией и ЕС

Палата общин парламента Великобритании одобрила торговую сделку с Евросоюзом. Об этом пишет «Би-би-си».

За торговое соглашение проголосовал 521 депутат, против — 73. Таким образом, условия сделки начнут действовать с 1 января.

О достижении договоренностей стороны заявили 24 декабря. Они касаются отношений ЕС и Великобритании в сферах в торговли, транспорта, рыболовства, энергетики, безопасности и ряда других.

Великобритания официально перестала быть членом ЕС с 1 февраля, до конца этого года длится переходный период, после чего страна окончательно покинет Евросоюз. Решение о выходе Великобритании было принято по результатам референдума, который прошел в 2016 году. Тогда Brexit поддержали 51,9% избирателей.