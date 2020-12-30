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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Палата общин одобрила торговую сделку между Великобританией и ЕС

Политика21

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Палата общин парламента Великобритании одобрила торговую сделку с Евросоюзом. Об этом пишет «Би-би-си».

За торговое соглашение проголосовал 521 депутат, против — 73. Таким образом, условия сделки начнут действовать с 1 января. 

О достижении договоренностей стороны заявили 24 декабря. Они касаются отношений ЕС и Великобритании в сферах в торговли, транспорта, рыболовства, энергетики, безопасности и ряда других.

Великобритания официально перестала быть членом ЕС с 1 февраля, до конца этого года длится переходный период, после чего страна окончательно покинет Евросоюз. Решение о выходе Великобритании было принято по результатам референдума, который прошел в 2016 году. Тогда Brexit поддержали 51,9% избирателей.

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Теги:
em, великобритания, евросоюз, brexit

Свердловский облсуд отменил арест сторонника бывшего схимонаха Сергия

Общество188

188
 

Свердловский областной суд отменил административный арест сторонника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Облсуд направил административное дело на новое рассмотрение. Из спецприемника Могучева освободили. 

Ранее Ленинский городской суд Екатеринбурга арестовал Могучева на пять суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). Соратника Сергия задержали во время штурма Среднеуральского женского монастыря, в котором находился бывший священник вместе со сторонниками. Перед заседанием суда Могучеву потребовалась медпомощь.

Самого Сергия тоже задержали во время штурма. Накануне его арестовал Басманный суд Москвы по уголовному делу о «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», размещенные на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря. Также бывшему схимонаху вменили нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 3 ст. 148 УК) и самоуправство (ст. 330 УК). 

Теги:
суды, свердловская область, арест, em
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