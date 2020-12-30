Свердловский облсуд отменил арест сторонника бывшего схимонаха Сергия

Свердловский областной суд отменил административный арест сторонника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Облсуд направил административное дело на новое рассмотрение. Из спецприемника Могучева освободили.

Ранее Ленинский городской суд Екатеринбурга арестовал Могучева на пять суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). Соратника Сергия задержали во время штурма Среднеуральского женского монастыря, в котором находился бывший священник вместе со сторонниками. Перед заседанием суда Могучеву потребовалась медпомощь.

Самого Сергия тоже задержали во время штурма. Накануне его арестовал Басманный суд Москвы по уголовному делу о «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», размещенные на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря. Также бывшему схимонаху вменили нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 3 ст. 148 УК) и самоуправство (ст. 330 УК).