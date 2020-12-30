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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Свердловский облсуд отменил арест сторонника бывшего схимонаха Сергия
Свердловский областной суд отменил административный арест сторонника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Облсуд направил административное дело на новое рассмотрение. Из спецприемника Могучева освободили.
Ранее Ленинский городской суд Екатеринбурга арестовал Могучева на пять суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). Соратника Сергия задержали во время штурма Среднеуральского женского монастыря, в котором находился бывший священник вместе со сторонниками. Перед заседанием суда Могучеву потребовалась медпомощь.
Самого Сергия тоже задержали во время штурма. Накануне его арестовал Басманный суд Москвы по уголовному делу о «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», размещенные на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря. Также бывшему схимонаху вменили нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 3 ст. 148 УК) и самоуправство (ст. 330 УК).
Теги:суды, свердловская область, арест, em
Иран выплатит по 150 тысяч долларов семьям погибших при крушении Boeing «Международных авиалиний Украины»
Правительство Ирана выплатит по 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму каждой семье погибших при крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом пишет агентство IRNA.
Власти Ирана пообещали осуществить выплаты как можно скорее. Выплаты будут назначены «без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв».
Крушение самолета произошло 8 января, в результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Впоследствии иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили лайнер. Катастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.