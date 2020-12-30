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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Иран выплатит по 150 тысяч долларов семьям погибших при крушении Boeing «Международных авиалиний Украины»

Общество2

2
 

Правительство Ирана выплатит по 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму каждой семье погибших при крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом пишет агентство IRNA. 

Власти Ирана пообещали осуществить выплаты как можно скорее. Выплаты будут назначены «без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв».

Крушение самолета произошло 8 января, в результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Впоследствии иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили лайнер. Катастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.

Теги:
украина, крушение, самолеты, выплаты, иран, em

Глава Крыма пообещал вернуть воду жителям Симферополя и Ялты на Новый год

Общество66

66
 

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отменить на Новый год введенные ранее ограничения водоснабжения для жителей Симферополя и Ялты, а жителям Евпатории — вернуть горячую воду. Об этом он заявил на совещании по вопросам строительства.

«31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра – 31 декабря – должны дать горячую воду», — уточнил глава региона (цитата по ТАСС).

Ранее в руководстве Ялты утвердили график подачи воды в новогодние праздники, согласно которому вода будет подаваться непрерывно с 6.00 31 декабря до 22.00 1 января и с 6.00 6 января до 22.00 7 января, а в остальные дни согласно установленному графику с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что вопрос с обеспечением водой Севастополя практически закрыт, то по Крыму ситуация несколько сложнее. По его словам, специалисты ведут поиски дополнительных источников воды, при этом ставку делают на бурение, а вариант опреснения морской воды рассматривается, как самый крайний из-за его чрезмерной дороговизны.

Александр Егоров – Симферополь

Теги:
евпатория, симферополь, ялта, водоснабжение, крым, em
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