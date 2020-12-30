Иран выплатит по 150 тысяч долларов семьям погибших при крушении Boeing «Международных авиалиний Украины»

Правительство Ирана выплатит по 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму каждой семье погибших при крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом пишет агентство IRNA.

Власти Ирана пообещали осуществить выплаты как можно скорее. Выплаты будут назначены «без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв».

Крушение самолета произошло 8 января, в результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Впоследствии иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили лайнер. Катастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.