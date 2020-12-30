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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Путин подписал закон о клевете. Он предусматривает до 5 лет колонии за ложное обвинение в сексуальном насилии

Политика267

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Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете (статья 128.1 УК). Документ опубликован на портале правовой информации. 

Максимальное наказании в виде пяти лет колонии или штрафа до пяти млн рублей грозит за клевету, «соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления». 

За клевету о том, что человек болен опасным для окружающих заболеваниям, можно получить до четырех лет или до трех млн рублей штрафа.

Наказание за клевету в публичных выступлениях или СМИ, согласно закону, предполагает штраф в размере до одного миллиона рублей, лишения свободы сроком до двух лет или обязательные работы на срок до 240 часов.

Президент подписал еще два закона об уголовной ответственности за перекрытие дорог и хулиганство без предварительного сговора. За воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов наказание предполагает штраф до 300 тысяч рублей или год колонии (часть 1 статьи 267 УК). В случае, если оно привело к легкому вреду здоровья — до двух лет колонии, если к среднему — до трех лет (части 2, 3 статьи 267 УК). 

Первая часть статьи о хулиганстве (213 УК) предполагает до пяти лет лишения свободы. Под нее будут попадать в том числе и действия с угрозой применения насилия. 

Путин также подписал закон о запрете финансирования митингов из иностранных источников, иноагентами, россиянами младше 16 лет и анонимно.

Помимо этого, Путин подписал ряд других законов, принятых в конце декабря Государственной думой и одобренных Советом Федерации.

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Теги:
sf, колония, клевета, насилие
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