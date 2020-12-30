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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В аэропорту столицы Йемена произошло несколько взрывов
В аэропорту Адена прогремело три взрыва после прибытия нового правительства Йемена на самолете из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabiya.
По данным издания, после мощного взрыва произошел пожар. Согласно предворительной информации, в атаке использовали беспилотники.
Al Arabiya отмечает, что никто из прибывших министров не пострадал, сейчас они находятся в безопастном месте. «Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали», — уточнил источник РИА Новости.
Источник в местной службе безопасности сообщил Reuters о как минимум пяти погибших и десятках раненых.
Новое правительство Йемена сформировали в середине декабря в соответствии с заключенным в ноябре 2019 года соглашением между президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС).
26 декабря новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей ЮПС, принесло присягу Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде, где он проживает после того, как в 2014 году столица Йемена Сана перешла под контроль повстанцев-хуситов.
Заключенного, обвинившего в избиении сотрудников архангельской колонии, осудили за ложный донос
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Онежский городской суд назначил год колонии особого режима за ложный донос заключенному колонии №16, заявлявшему об избиении сотрудниками ФСИН. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.
Ранее 47-летний уроженец Башкирии заявил об избиении сотрудниками колонии. Заключенный утверждал, что в ходе массового избиения, устроенного сотрудниками зоны, он лично получил не менее 53 ударов. По заявлению возбудили уголовное дело, однако впоследствии закрыли, а против заявителя начали уголовное преследование по обвинению в ложном доносе. По версии следствия, он оболгал сотрудников ФСИН, рассчитывая на перевод в другую колонию. В суде в качестве доказательств обвинение предъявило его признательные показания.
Приговор в силу пока не вступил.