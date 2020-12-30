В аэропорту столицы Йемена произошло несколько взрывов

В аэропорту Адена прогремело три взрыва после прибытия нового правительства Йемена на самолете из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным издания, после мощного взрыва произошел пожар. Согласно предворительной информации, в атаке использовали беспилотники.

Al Arabiya отмечает, что никто из прибывших министров не пострадал, сейчас они находятся в безопастном месте. «Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали», — уточнил источник РИА Новости.

Источник в местной службе безопасности сообщил Reuters о как минимум пяти погибших и десятках раненых.

Новое правительство Йемена сформировали в середине декабря в соответствии с заключенным в ноябре 2019 года соглашением между президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС).

26 декабря новое правительство из 24 министров, в состав которого вошли пять представителей ЮПС, принесло присягу Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде, где он проживает после того, как в 2014 году столица Йемена Сана перешла под контроль повстанцев-хуситов.